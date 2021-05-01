PANDEMİ GÖLGESİNDE 1 MAYIS MESAİSİ
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PANDEMİ GÖLGESİNDE 1 MAYIS MESAİSİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAMSUN'da 'tam kapanma' uygulamasına denk gelen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü, bazı meslek grubunda çalışanlar görev başında geçirdi.

SAMSUN'da 'tam kapanma' uygulamasına denk gelen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü, bazı meslek grubunda çalışanlar görev başında geçirdi.

Salgınla mücadele kapsamında, 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak 'tam kapanma' uygulaması sürerken kısıtlamalara denk gelen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Samsun'da cadde ve sokaklar boş kaldı. Güvenlik güçleri, sağlık çalışanlarının yanı sıra, fırın, market, büfe çalışanları, belediye ekipleri, sağlık personelleri, polis ve itfaiyeciler, Emek ve Dayanışma Günü'nde mesai yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı olarak çalışan Engin Kar, "İşçi bayramında olsa çalışmaya devam ediyoruz. Bizde durmak yok hizmet vermek için çalışıyoruz. İşlerimiz bitene kadar çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

PANDEMİ GÖLGESİNDE 1 MAYIS MESAİSİ
PANDEMİ GÖLGESİNDE 1 MAYIS MESAİSİ
PANDEMİ GÖLGESİNDE 1 MAYIS MESAİSİ
PANDEMİ GÖLGESİNDE 1 MAYIS MESAİSİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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