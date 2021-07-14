PANDEMİ GEZGİNİ KADİR, OTOSTOPLA 81 İLİ 800 LİRA BÜTÇEYLE GEZDİ
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PANDEMİ GEZGİNİ KADİR, OTOSTOPLA 81 İLİ 800 LİRA BÜTÇEYLE GEZDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KADİR Gezmiş (24), pandemi sürecinde soyadından esinlenip, sırt çantasını alıp, 800 TL'lik bütçeyle, 81 ili otostop çekerek gezdi.

KADİR Gezmiş (24), pandemi sürecinde soyadından esinlenip, sırt çantasını alıp, 800 TL'lik bütçeyle, 81 ili otostop çekerek gezdi. Gittiği illerin en güzel yerlerinde çadır kurup doğayla iç içe yaşayan Kadir Gezgin, son durağı Tunceli'de de Munzur Vadisi Milli Parkı'nda kurduğu çadırında teknolojiden uzak zaman geçirdi.

Pandemi sürecinin başlamasıyla Kadir Gezmiş, ülkeyi gezip, doğada kalmaya karar verdi. Gezmiş, İstanbul'da yaşadığı evinden sırt çantası, çadır ve gerekli ekipmanlarını alıp yola çıktı. Gezmiş, 800 TL'lik bütçesiyle Marmara Bölgesi'nden çıktığı gezide, 81 ilin tamamını otostopla dolaştı ve ulaşım için para harcamadı.

'4 MEVSİMİ ÇADIRDA GEÇİRDİ'

Otostopla yaklaşık 30 bin kilometrelik yol kateden Kadir Gezmiş, insanların evde dört duvar arasında kaldığı günleri, gezdiği illerin en güzel noktalarında çadırda kalarak geçirdi. Gezmiş'in, son durağı Tunceli oldu. Kent merkezinde otostop çekip Türkiye'nin en büyük milli parklarından biri olan Munzur Vadisi'ne ulaşan Gezmiş, birçok yaban hayvanına ev sahipliği yaptığı vadiye çadırını kurup, hava sıcaklığının arttığı bugünlerde Munzur Nehri'nde yüzerek serinledi.

Pandemi sürecinde evde kalmak yerine içindeki doğa tutkusuyla yola çıktığını belirten Kadir Gezmiş, "İçimde, tabiat tutkusu ve ruhu vardı, bunu pratiğe dökmek zorundaydım. Bunun ilk adımını atmak kolay bir şey değildi. O adımı attıktan sonra içimdeki irade ve özgüvenle Türkiye'nin 81 ilini otostopla karış karış gezerek ve her yerde bir aile tanıyarak daha da güzelleştirdim. 800 TL biriktirdiğim para vardı. Bununla da öğünlerimi kısaltarak avantaj elde ettirdim ve her yeri rahat gezdim. Bu çok kolay da olmadı, zor da olmadı. Her şeyi bir sisteme oturtmaya başladım. Ailemin ve arkadaşlarımın ilk etapta söyledikleri, tavırları çok farklıydı, bana inanmadılar fakat gezdiğim yerleri sosyal medya hesabında paylaştıktan sonra inandılar ve her şey çok renkli olmaya başladı. Şu an herkes beni destekliyor ve ilgi duyuyorum. Benim insanlardan isteğim şudur; bu yolun, patikanın yüreğinden bir gezginin ayak izlerinin olduğunu unutmasınlar" dedi.

'HER ZAMAN İNSANLARI ANLAYIŞLA KARŞILADIM'

Gezmiş, "Otostop işi sabır işidir, her insanın alacağı bir şey değildir. Özellikle pandemi süreci araya girdikten sonra iyice zor oldu. Yeri geliyor 2 saat yolda bekliyorsun, yeri geliyor 5 dakika. Gece saatlerinde bilmediğim karanlık yollarda olduğum oluyor. Gündüz sıcakta, kışın dondurucu soğukta, sonbaharda yağmurda otostop çektim. Her mevsim bunu denememe rağmen sabırla, anlayışla insanlarla barışık oldum. Ben her zaman insanları anlayışla karşıladım, bunun için de avantajım oluyor. Yürüyorum, yürüdükten sonra bekliyorum. Sabırlıyım ve yüzümdeki tebessümle insanlar da beni araçlarına alıyor. Ben de hepsine teşekkür ediyorum. Hepsiyle bir aile oluyorum, sürekli görüşüyorum. Bu çok güzel ve çok anlamlı bir durum" diye konuştu.

'HEDEFİM AVRUPA'

Türkiye'nin 81 ilini gezdiğini, sıradaki hedefinin de Avrupa ülkeleri olduğunu söyleyen Kadir Gezmiş, "Ben çok yürüdüm, ıslandım, sıcakta kavruldum ama başardım. Türkiye'nin 81 ilinde en güzel yerlerinde çadırımı kurdum. Yıldızlarla gecenin deminde, ateşimin başında güzel bir şekilde günlüğüme anlam katıyorum. Son durağım Tunceli oldu. Burası insanı ve doğasıyla harika bir yer. Hava sıcak ama yanı başınızda pırıl pırıl ve tertemiz suya sahip Munzur Nehri'ne girip serinliyorum. Ben ülkemizin 81 ilini karış karış gezdim, hedefim Avrupa" dedi.

PANDEMİ GEZGİNİ KADİR, OTOSTOPLA 81 İLİ 800 LİRA BÜTÇEYLE GEZDİ
PANDEMİ GEZGİNİ KADİR, OTOSTOPLA 81 İLİ 800 LİRA BÜTÇEYLE GEZDİ
PANDEMİ GEZGİNİ KADİR, OTOSTOPLA 81 İLİ 800 LİRA BÜTÇEYLE GEZDİ
PANDEMİ GEZGİNİ KADİR, OTOSTOPLA 81 İLİ 800 LİRA BÜTÇEYLE GEZDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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PANDEMİ GEZGİNİ KADİR, OTOSTOPLA 81 İLİ 800 LİRA BÜTÇEYLE GEZDİ - Haberler
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