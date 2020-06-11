'Pandemi' fatihlerine teşekkür
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

'Pandemi' fatihlerine teşekkür

'Pandemi' fatihlerine teşekkür Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2.5 aylık salgın döneminde 7 gün 24 saat görev yapan belediye personeliyle bir araya geldi.

11.06.2020 10:34 | Son Güncelleme: 11.06.2020 10:40

'Pandemi' fatihlerine teşekkür

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2.5 aylık salgın döneminde 7 gün 24 saat görev yapan belediye personeliyle bir araya geldi. Dünyanın Covid-19 ile çok çetin bir sınavdan geçtiğini, Türkiye'nin uyguladığı tedbir ve izlediği yöntemlerde en iyi notu alan ülke olduğunu vurgulayan Başkan Aktaş, "Virüsün etkileri eğer Bursa'da biraz daha az görüldüyse, bunda önemli oranda pay sahibisiniz. Sizleri tebrik ediyorum. İnşallah, verdiğiniz hizmetin karşılığını maddi ve manevi olarak fazlasıyla alırsınız" dedi.

Başkan Alinur Aktaş, korona virüs döneminde canını dişine takan, ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek, ekmek, mutfak ve temizlik malzemeleri, pazar filesi götüren Büyükşehir Belediyesi personeline teşekkür etti. Salgın günlerinin fatihleri ile Büyükşehir Belediyesi'ne ait meclis toplantı salonunda buluşan Başkan Aktaş, personelden 2.5 aylık süreçte yaşadıkları ilginç hatıraları da dinledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, dünya ve Türkiye'nin salgın ile olağanüstü bir durum yaşadığını vurguladı. 13 Mart tarihinde başlayan ve yaklaşık 2,5 ay süren zor dönemi başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümet üyelerinin gücünü arkalarında hissederek üstün gayretle tamamladıklarını kaydeden Başkan Aktaş, virüsün Bursa yenilgisinde belediye personelinin büyük emeğinin bulunduğunu kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'da 'Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının koordinatörlüğünde' sürdürülen çalışmalar kapsamında 87 bin 978 haneye gıda, 50 bin 580 haneye hijyen kolisi, 46 bin 704 haneye de pazar filesi verildiğini vurgulayarak, "Toplamda 185 bin 562 ailenin ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık. 1 milyon 440 bin adet ekmek kuponu dağıtımı gerçekleştirdik" diye konuştu.

505 personel sahada

Yardımlarla ilgili başvuruların online sistem üzerinden 20 Mart tarihi itibariyle başladığını kaydeden Başkan Aktaş, "Dağıtımlarda 150, başvuru ve kayıt sürecinde ise 355 personel ile hizmet verdik. Sahada 'başta Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü ekibi olmak üzere' Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü, Engelliler Şube Müdürlüğü, Park Bahçeler Şube Müdürlüğü, Kent Estetiği Şube Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü personeliyle süreç yürütüldü" şeklinde konuştu.

88 bin 97 kişiye sıcak yemek

Kayıt ve başvuru sürecinde ise Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Zabıta Dairesi Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Akıllı Şehircilik Dairesi Başkanlığı ve Yerel Gündem Şube Müdürlüğü'nden personel desteği alındığını söyleyen Başkan Aktaş, "Ayrıca 22 Mart-23 Mayıs tarihleri arasında, 65 yaş üstü olup da yalnız yaşayan ve yemek yapamayan ihtiyaç sahibi 88 bin 97 kişiye yönelik 'online sistem üzerinden alınan talepler doğrultusunda' sıcak yemek hizmeti verildi. Bu işlemde de 60 personelimiz görev yaptı" ifadelerini kullandı.

'Pandemi' fatihlerine teşekkür

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu Haber
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Emre Kınay, 'Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?' diyen muhabire küfür ve hakaret etti Haber
Emre Kınay, "Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?" diyen muhabire küfür ve hakaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır? Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini 'Yapamam' diyerek reddetti Haber
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini "Yapamam" diyerek reddetti
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı Haber
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı
Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunan güçleri, geçilen anons sonrası korkup geri adım attı Haber
Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunan güçleri, geçilen anons sonrası korkup geri adım attı
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
50 yıllık hayalini gerçekleştiren 68 yaşındaki kadın, torunlarıyla üniversite okuyor
50 yıllık hayalini gerçekleştiren 68 yaşındaki kadın, torunlarıyla üniversite okuyor
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldırmasını içeren kanun teklifi, Şentop'un imzasıyla Meclis'e sunuldu
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldırmasını içeren kanun teklifi, Şentop'un imzasıyla Meclis'e...
Felçli annesine bakan genç kadının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
Felçli annesine bakan genç kadının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı
Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu
Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu
Villarreal, taraftarların fotoğraflarını karton halinde tribünlere yerleştirdi
Villarreal, taraftarların fotoğraflarını karton halinde tribünlere yerleştirdi
Zara'nın sahibi İnditex, tarihinde ilk kez zarar etti
Zara'nın sahibi İnditex, tarihinde ilk kez zarar etti
Türkiye'de bir ilk! İstanbul Havalimanı'nda yolcular yiyecek içecek siparişlerini QR koduyla verecek
Türkiye'de bir ilk! İstanbul Havalimanı'nda yolcular yiyecek içecek siparişlerini QR koduyla verecek
4 yaşındaki çocuğun koronavirüs testi pozitif çıkınca 200 kişilik çadır kent karantinaya alındı
4 yaşındaki çocuğun koronavirüs testi pozitif çıkınca 200 kişilik çadır kent karantinaya alındı
Cezaevinden çıkan kişi, aralarında husumet bulunan kişiyi pompalı tüfekle öldürdü
Cezaevinden çıkan kişi, aralarında husumet bulunan kişiyi pompalı tüfekle öldürdü
1 Temmuz'da tekrar açılacak düğün salonlarında yeni kurallar belli oldu
1 Temmuz'da tekrar açılacak düğün salonlarında yeni kurallar belli oldu
Sevgilisini boğarak öldüren katil zanlısı, vicdan azabı sonrası cinayeti itiraf etti
Sevgilisini boğarak öldüren katil zanlısı, vicdan azabı sonrası cinayeti itiraf etti
Ülkemizde koronadan sonra yeni tehlike! Vaka sayısı 480'e yükselince KKKA Bilim Kurulu acilen toplandı
Ülkemizde koronadan sonra yeni tehlike! Vaka sayısı 480'e yükselince KKKA Bilim Kurulu acilen toplandı
Fatih Terim'den başkanlık açıklaması: Asıl sorumluluğum takımı hedefe ulaştırmak
Fatih Terim'den başkanlık açıklaması: Asıl sorumluluğum takımı hedefe ulaştırmak
89 yaşındaki Gül Dede, koronavirüse meydan okuyor
89 yaşındaki Gül Dede, koronavirüse meydan okuyor
Bayern Münih'in golcüsü Lewandowski, Altın Ayakkabı'yı kazanmak istiyor
Bayern Münih'in golcüsü Lewandowski, Altın Ayakkabı'yı kazanmak istiyor
Son Dakika: Türkiye'de 10 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 922 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 10 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 922 yeni vaka tespit...
Sevdiği kızla evlenmesine izin verilmeyen 17 yaşındaki davulcu, canına kıydı
Sevdiği kızla evlenmesine izin verilmeyen 17 yaşındaki davulcu, canına kıydı
Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor
Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor
Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı
Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı
20 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısı!
20 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısı!
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Leyla Güven Süleyman Soylu Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şener Şen Seda Sayan Mariah Carey Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Metin Oktay Nihat Özdemir Hikmet Karaman Tahir Karapınar
Daha Fazla Milli Haziran Antalya İngiltere
Şu an buradasınız: 'Pandemi' fatihlerine teşekkür - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 11:24:41. #1.14#
title