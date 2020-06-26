"Pandemi Farkındalık Yürüyüşü" düzenlendi
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"Pandemi Farkındalık Yürüyüşü" düzenlendi

Karaman Valiliğince, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında "Pandemi Farkındalık Yürüyüşü" düzenlendi.

26.06.2020 20:47 | Son Güncelleme: 26.06.2020 20:52

Karaman Valiliğince, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında "Pandemi Farkındalık Yürüyüşü" düzenlendi.

Cumhuriyet Parkı'nda başlayan yürüyüş, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sona erdi. Yürüyüşe, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Şahin, daire müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Polis, jandarma, AFAD, sağlık ve vefa sosyal destek grubu görevlileri, ellerinde "Daha fazla özgürlük için tedbirlere uyalım", "Mesafe kurallarına uyalım" ve "Kontrollü sosyal hayata hep birlikte tedbir'" dövizleri taşıyarak yürüdü. Yürüyüşe jandarma, polis ve AFAD araçları siren çalarak eşlik etti.

Karaman Valisi Işık, gazetecilere yaptığı açıklamada, Karaman'da bayramdan önce 120 olan vaka sayısı bayramdan sonra hızla artarak 470 sayısına ulaştığını söyledi.

Kentte vefat eden hasta sayısının 16 olduğunu ifade eden Işık, şunları kaydetti:

"Bir anlamda sağlık personelimizin özverili çalışması, üstün gayreti boşa çıkmış. Çekilen bunca sıkıntıya rağmen hastalığın yayılma hızı önlenememiştir. Şimdi geriye dönüp 'Acaba nerde hata yaptık?' deyip özeleştiri yapmamızın tam zamanı. Hatamız şu: Rehavete kapıldık, sosyal mesafeyi korumadık, maske takmadık, hijyene dikkat etmedik. Bu üçüne dikkat etmediğimiz sürece virüs içimizde bir seri katil gibi dolaşmaya devam edecek. Oysa bunu yenmek elimizde. Lütfen gevşemeyelim, rehavete kapılmayalım, temizliğe, sosyal mesafeye ve maske takma kuralına mutlaka uyalım."

'Pandemi Farkındalık Yürüyüşü' düzenlendi

Kaynak: AA

Manşet

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