Pandemi farkındalığı için maske ve stetoskoplu kardan adam yaptılar
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Pandemi farkındalığı için maske ve stetoskoplu kardan adam yaptılar

10.12.2020 09:30 | Son Güncelleme: 10.12.2020 09:35
Pandemi farkındalığı için maske ve stetoskoplu kardan adam yaptılar

ERZURUM'da bir grup esnaf, pandemide farkındalık oluşturmak için maskeli, stetoskoplu kardan adam yaptı.

ERZURUM'da bir grup esnaf, pandemide farkındalık oluşturmak için maskeli, stetoskoplu kardan adam yaptı.

Merkez Palandöken ilçesi Gazino kavşakta iş yeri bulunan esnaf, kar yağınca her yıl olduğu gibi kardan adam yapmaya karar verdi. İş yerlerinin önündeki karları toplayan esnaf, 2,5 saatte yaklaşık 2 metre uzunluğunda kardan adam yaptı. Havuç ve kömür kullanılmayan kardan adama esnaf, pandemi sürecine dikkat çekmek için maske, stetoskop, bone ve eldiven giydirdi. İş yerinin önündeki kardan adam vatandaşların da dikkatini çekti. Kardan adamla maskeli fotoğraf çekilen vatandaşlar, sosyal mesafe ve temizliğe de dikkat çekti. 

Toplumsal bir mesaj vermek için kardan adamı yaptıklarını belirten Yasin Ovat, "Maske takmayanların daha duyarlı olmalarını sağlamak için kardan adama maske taktık. Ayrıca bu süreçte sağlık çalışanlarına destek vermek için de demirden yaptığımız stetoskopu kullandık" dedi. 

Esnaf arkadaşlarıyla pandemiye dikkat çekmek için kardan adam yaptıklarını söyleyen Menderes Kırmacı, stetoskopu sağlık çalışanlarını anmak ve destek olmak için kullandıklarını belirtti. Her yıl kardan adam yaptıklarını ifade eden Volkan Çelik, "Bu sene de arkadaşlar toplanarak yaptığımız kardan adama Covid-19'la mücadeleye dikkat çekmek için maske taktık. Maskeyle millete örnek olmak istedik" diye konuştu. 


Pandemi farkındalığı için maske ve stetoskoplu kardan adam yaptılar
Pandemi farkındalığı için maske ve stetoskoplu kardan adam yaptılar
Pandemi farkındalığı için maske ve stetoskoplu kardan adam yaptılar
Pandemi farkındalığı için maske ve stetoskoplu kardan adam yaptılar
Pandemi farkındalığı için maske ve stetoskoplu kardan adam yaptılar
Pandemi farkındalığı için maske ve stetoskoplu kardan adam yaptılar
Pandemi farkındalığı için maske ve stetoskoplu kardan adam yaptılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih TEKİN

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