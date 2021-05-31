Pandemi etkisi: 20 yılda yaşanacak değişim, 1 yılda oldu
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Pandemi etkisi: 20 yılda yaşanacak değişim, 1 yılda oldu

Pandemi etkisi: 20 yılda yaşanacak değişim, 1 yılda oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Girişim Kulübü, 'Pandeminin Teknolojiye Etkisi' konulu bir konferans düzenledi.

Girişim Kulübü, 'Pandeminin Teknolojiye Etkisi' konulu bir konferans düzenledi. Koronavirüs salgını ile teknolojinin sektörlere etkisinin ele alındığı etkinlikte gelişmelere hızlı uyum sağlayan şirketlerin büyüyeceğine vurgu yapıldı.

Online gerçekleşen konferansa sosyal ve ekonomik hayatın pandemiden önce başladığına dikkat çekildi. Koronavirüsle birçok alanda yaşanan teknolojik gelişmelerin etkilerini anlatan ekonomist ve yatırım danışmanı Önder Tavukçuoğlu, "Alışveriş alışkanlıklarımız eskisi gibi klasik yöntem olan alışveriş merkezine veya bir mağazaya giderek değil de online şekilde olmaya başlamıştı. Ancak pandemi ile bu süreç hızlanmış 20 yılda yaşanacak değişim bir yıl gibi kısa sürede gerçekleşti" dedi.

ŞİRKETLER DEĞİŞİME AYAK UYDURMAK ZORUNDA

Birçok alanda yaşanan teknolojik gelişmelere şirketlerin hızlı tepki vermesi gerektiğini ifade eden Tavukçuoğlu, kimi sektörün büyüyebileceğini ayak uyduramayan sektörlerin de küçülebileceğine dikkat çekti.

Hızlı gelişen teknolojik değişimlere ayak uyduran sektörlerde geride kalan şirketlerin de olduğunu belirten Tavukçuoğlu, "Değişim bundan sonraki süreçte de aynı şekilde devam edecek. Şirketler ve sektörler değişim sürecine ayak uydurmak zorunda kalacaklar. Zaten hali hazırda dijital dönüşüm konusu var. Çoğu şirket önceden önemsemediği yatırımlara zorunlu olarak girmek zorunda kaldı. Tabi ki bu da bir maliyet getiriyor. Bunu tolere etmek zaman alacaktır. Ancak yeterli öz kaynağı, sermayesi olmayan şirketler maalesef bu süreçte yok olmak zorunda kalacak. Bununla birlikte devletler, şirketlerin sürece ayak uydurmasını sağlamak amacıyla birtakım teşvikler ve çeşitli vergi avantajları ile destek olmaya çalışmaktadır. Tüm devletler bu değişimin içerisine girmek zorunda kaldı. Öte yandan şirketler, değişim sürecine uyum sağlamak için ihtiyacı olan finansmanı ortaklıklarla aşabilir" diye konuştu.

"TÜRKİYE DİĞER ÜLKELERE GÖRE DAHA ŞANSLI"

Türkiye'nin genç nüfusu sayesinde teknolojik değişimlere kolay ayak uydurduğunu belirten Tavukçuoğlu, "Nüfusumuzun genç olmasından dolayı teknolojik oluşumlara ve teknolojik değişimlere çok kolay ayak uydurduk. Bu zorunlu değişim ülkemiz için avantaj oldu. Gerek ülkemizin konumu ve nüfusu gerekse Türkiye'de yazılım sektörünün güçlü olmasından dolayı teknolojik değişimlere daha hızlı uyum sağlamaya başladık. Bu durum ilerleyen yıllarda ülkemiz açısından mutlaka büyük bir avantaj olacaktır. Bu avantajı ülkemizin konumu ile birleştirdiğimizde yüksek teknoloji ürünler geliştirilebilir. Bu sayede de pazarlara daha kolay erişim sağlayabiliriz. Bu yüzden ülkemizin pandemi sonrasında diğer ülkelere nazaran daha şanslı olacağını düşünüyorum. Ancak şunu unutmayalım, teknoloji öyle bir şey ki çok hızlı bir değişiyor" ifadelerini kullandı.


Pandemi etkisi: 20 yılda yaşanacak değişim, 1 yılda oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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