Pandemi en çok fenomen Özkan Sağın'a yaradı! Evde çektiği videolarla takipçi sayısını ikiye katladı

Çektiği eğlenceli videolarla tanınan sosyal medya fenomeni Özkan Sağın, Haberler.com'un YouTube kanalına konuk olarak Enes Özdemir'in sorularını yanıtladı. Samimi açıklamalarda bulunan fenomen, pandemi sürecinde takipçi sayısını nasıl ikiye katladığını anlattı.

Üniversite döneminde arkadaşlarıyla çektiği videolarla tanınan ve kısa sürede 1 milyonu geçen bir hayran kitlesine ulaşan fenomen Özkan Sağın, Haberler.com'un YouTube kanalında çarpıcı açıklamalar yaptı. Sağın, pandemi sürecinde evde çektiği videolarla kısa sürede takipçi sayısını ikiye katladığını anlattı.

Özkan Sağın, programda Enes Özdemir'in "Tanınmak nasıl bir duygu?", "İlerleyen zamanlarda nasıl videolar çekeceksin?", "TikTok içeriklerini nasıl buluyorsun?" ve "Merve Boluğur ile hakkında çıkan aşk iddiaları doğru mu?" sorularına da yanıt verdi.