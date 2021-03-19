Pandemi e-ticarette ciro hedeflerini artırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Pandemi e-ticarette ciro hedeflerini artırdı

19.03.2021 14:54 | Son Güncelleme: 19.03.2021 15:23
Pandemi e-ticarette ciro hedeflerini artırdı

Yaklaşık 1 yıldır hizmet veren e-ticaret platformu, yıl sonunda 50 milyon TL ciro hedefliyor.

Yaklaşık 1 yıldır hizmet veren e-ticaret platformu, yıl sonunda 50 milyon TL ciro hedefliyor.

E-ticaret platformu yıl sonuna kadar ciro hedefini 50 milyon lira olarak belirledi. Pandemiyle birlikte artan online alışverişler, sektöre basamak atlattı. Pandemi sürecini fırsata çevirdiklerini söyleyen Needion.com'u kurucusu Baran Saldanlı "Platformu tamamen Türk yazılımcıların çalışmalarıyla 3 yıl boyunca geliştirdik. Merkezimiz İzmir'de bulunuyor, toplamda 40 kişilik bir ekiple hizmet veriyoruz. Şu anda sitemizde 45 bin farklı ürün ilanı bulunuyor. Birkaç ay içinde farklı sistemlerle de entegre olarak bu rakamı birkaç yüz bine taşımak için düğmeye bastık. Ayensoft firmasıyla çalışmalara başladık; kısa süre içinde Entegra firmasına da sitemizi entegre edeceğiz" diye konuştu.

"Satışlar yüzde 658 arttı"

Pandemi süresince söz konusu e-ticaret platformundan en fazla elektronik kategorisinde, cep telefonu grubunda satış yapıldığını belirten Saldanlı "Sitenin popülasyonuna bakıldığında; satın alımları hem cirosal hem adetsel incelediğimizde 25-34 yaş arası erkek üyelerimizin daha yoğunluklu alışveriş yaptığını gördük. Pandemi'nin başladığı süreç ile geçtiğimiz Ocak ayını karşılaştırdığımızda Needion.com sitesinde yeni kullanıcı sayısı yüzde 658,1 arttı. Bu yılı 50 milyon TL'lik ciro ile kapatmak istiyoruz" açıklaması yaptı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Akif Ersoy Ömer Çelik Pervin Buldan Meral Akşener
Magazin Hande Erçel Deniz Çakır Aleyna Tilki Ayşegül Çınar
Spor Ali Koç Cenk Tosun Caner Erkin Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Pandemi e-ticarette ciro hedeflerini artırdı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 15:37:08. #1.16#
title