Pandemi, dünyaca ünlü sporcular üzerindeki baskıyı arttırıyor
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Pandemi, dünyaca ünlü sporcular üzerindeki baskıyı arttırıyor

Pandemi, dünyaca ünlü sporcular üzerindeki baskıyı arttırıyor
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

ABD'li cimnastikçi Simone Biles, yaşadığı sorunları gerekçesiyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar takım ve bireysel genel tasnif finallerinden çekilirken, son dönemde elit sporcuların yaşadığı zihinsel sıkıntılar dikkati çekiyor.

ABD'li cimnastikçi Simone Biles, yaşadığı sorunları gerekçesiyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar takım ve bireysel genel tasnif finallerinden çekilirken, son dönemde elit sporcuların yaşadığı zihinsel sıkıntılar dikkati çekiyor.

Dünyanın en iyi cimnastikçileri arasında kabul edilen Biles'ın favori olarak katıldığı Tokyo 2020'de yaşadığı zihinsel sorunlar nedeniyle 2 yarıştan çekilme kararı alması spor kamuoyunda yankı uyandırdı.

Spor psikoloğu Arda Coşkun, dünyaca ünlü sporcuların son dönemde yaşadığı sıkıntılar gerekçesiyle önemli organizasyonlardan çekilmesiyle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Başta olimpiyat oyunları olmak üzere büyük organizasyonların sporcular üzerinde çok büyük bir baskı oluşturduğunu belirten Coşkun, "Ülkeleri ve milletleri temsil etmenin bir ağırlığı var. Bunların yanı sıra Tokyo 2020'nin Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenmesi, birçok sporcuyu zihinsel olarak çok zorladı. Benim de destek verdiğim birçok sporcuda adaptasyonla ilgili zorluk yaşadık. Onun dışında yaşanan bu durumlarda bireylerin kişisel hikayelerinin ve geçmiş deneyimlerinin de mutlaka bir payı var. Bunları da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Simone Biles'ın geçmişte yaşadığı travmatik deneyimleri de var. Bu da etkili olmuş olabilir. Bütün bunlar önemli faktörler olarak karşımıza çıkıyor." ifadelerini kullandı.

ABD'nin sporcuların psikolojisine en fazla dikkat eden ülkelerin başında geldiğini aktaran Arda Coşkun, "ABD'de çok uzun yıllardan bu yana olimpik seçim aşamasında sporculara psikolojik destek veriliyor. Ancak bu, 'Sporcular her şeyin üstesinden gelir' demek değildir. Sporcuların yaşadığı baskı ve stres, tolere edilemeyecek bir seviyeye gelmiş olabilir. İşin en doğrusu düzenli bir psikolojik destek. Hatta zaman zaman travmatik olaylarda, klinik vakalara da kayabiliyor. Bu noktada federasyonlar ve spor kulüpleri sporculara mutlaka destek olmalı. Eminim ki ABD'de bu sistem düzenli işliyor. Biles, mental sağlığını korumanın her şeyden önemli olduğunu belirterek profesyonelce bir yaklaşımda bulundu." diye konuştu.

Son dönemde birçok sporcunun Simone Biles'ın yaşadığı zihinsel sıkıntılarla karşılaştığının altını çizen ve son olarak Japon tenisçi Naomi Osaka'nın uzun depresyon nöbetleri geçirdiği gerekçesiyle Fransa Açık'tan çekildiğini hatırlatan Coşkun, şunları kaydetti:

"Çoğu profesyonel sporcu artık işin mental kısmından bahsetmeye başladı. Bu, daha önce çok konuşulan bir konu değildi. Bu, varlığı süren ama dile getirilmeyen bir mevzuydu. Çeşitli nedenlerle sporcular zafiyet olarak algılanabileceği çekincesiyle bunları anlatmak istemiyordu ama artık açıklamaya başladılar. Bu bize şunu gösterdi ki onlar da birer insan. Birer makine veya robot değiller. Biz onları hiçbir zaman pes etmeyen bir makine olarak görsek de onlar da duyguları ve düşünceleri olan insanlar."

Kadınlar takım ve bireysel genel tasnif finallerinden çekilme kararı alan Biles'ın, 1 Ağustos Pazar günü başlayacak bireysel diğer kategorilerdeki finallere katılma olasılığı halen devam ediyor. 24 yaşındaki sporcu, sağlık durumundaki gelişmelere göre bu müsabakalarda yer alıp almayacağına karar verecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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