Pandemi dönemine sosyal mesafeli çocuk oyunları
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Pandemi dönemine sosyal mesafeli çocuk oyunları

22.10.2020 16:42 | Son Güncelleme: 22.10.2020 16:45
Pandemi dönemine sosyal mesafeli çocuk oyunları

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Okul Sporları faaliyet programında yer alan Geleneksel Çocuk Oyunları için Yamanegeli İlkokulu bahçesinde renkli oyun alanları oluşturuldu.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Okul Sporları faaliyet programında yer alan Geleneksel Çocuk Oyunları için Yamanegeli İlkokulu bahçesinde renkli oyun alanları oluşturuldu.

Bandırma'da Okul Sporları faaliyet programında yer alan Geleneksel Çocuk Oyunları kapsamında Bandırma Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü çalışanları tarafından Yamanegeli İlkokulunda renkli oyun alanları oluşturuldu.

Pandemi döneminde yüz yüze eğitim ve öğretim gören çocukların sosyalleşmeleri ve kendilerini geliştirmeleri için Geleneksel Çocuk Oyunları koordinatörü Baybars Özateş öncülüğünde okul bahçesine "Yağ Satarım Bal Satarım, Mendil Kapmaca, Seksek, Yakan Top, Futsal" gibi oyun alanları çizildi. Bu alanlardan faydalanacak Bandırma Yamanegeli İlkokulu çocukları renkli eğitim ortamıyla oyunlarını oynayarak fiziki etkinliklerini gerçekleştirebilecek. Yapılan çalışmalarla, çocukların beden sağlığına katkı sağlayan ve unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyunlarını okul bahçelerinde yaşatılarak kültürümüzü bugüne taşıyor.

Bandırma Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün başlattığı bu çalışmalarla, yüzyüze eğitime başlayan çocuklar okul bahçelerinde temassız oyunlara teşvik edilerek sosyal mesafeli olarak tasarlanan geleneksel çocuk oyunlarını da yaşatacaklar. - BALIKESİR

Pandemi dönemine sosyal mesafeli çocuk oyunları
Pandemi dönemine sosyal mesafeli çocuk oyunları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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