Pandemi döneminde yeni doğum yapan annelere bebek seti
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Pandemi döneminde yeni doğum yapan annelere bebek seti

Pandemi döneminde yeni doğum yapan annelere bebek seti 'Anneye Selam, Çocuğa İkram, Hayata Merhaba" projesi Ailenin istemesi halinde, din görevlileri bebeğin isimleri için kulağına ezan okuyup ardından dua ediyorlar Din görevlileri, hediyeler içinde yer alan beşiği de kurmayı ihmal etmedi -...

23.05.2020 11:12 | Son Güncelleme: 23.05.2020 11:19

Pandemi döneminde yeni doğum yapan annelere bebek seti

'Anneye Selam, Çocuğa İkram, Hayata Merhaba" projesi

Ailenin istemesi halinde, din görevlileri bebeğin isimleri için kulağına ezan okuyup ardından dua ediyorlar

Din görevlileri, hediyeler içinde yer alan beşiği de kurmayı ihmal etmedi

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ANTALYA - Türkiye Diyanet Vakfı Kepez Şubesince hayata geçirilen, "Anneye Selam, Çocuğa İkram, Hayata Merhaba" projesi çerçevesinde yeni doğum yapan annelere bebeğin ihtiyaçlarının yer aldığı bebek seti hediye edildi. Din görevlileri hediyeler içinde yer alan beşiği de kurmayı ihmal etmedi.

Geçtiğimiz günlerde vatandaşların gıda, temizlik ve giyim ihtiyaçlarını karşılamak için markete benzer şekliyle hayır çarşısı kuran Türkiye Diyanet Vakfı Kepez Şubesi, bu kez de yeni doğum yapan kadınlar için, 'Anneye Selam, Çocuğa İkram, Hayata Merhaba' projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında yeni doğan bebeklerin ve annelerin ihtiyacı olan giyim, bakım ve temizlik malzemesinin yanında beşik desteği sunuldu.Hazırlanan bebek bohçası Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesinde yaşayan ve yeni doğum yapan anne Havva Kekül adına annesi Gülfidan Kunduracı'ya verildi. Kepez İlçe Müftüsü Metin Arcaklıoğlu ve beraberinde oluşturulan gönüllü din görevlileri hazırlanan hediyeleri, evlere götürerek, annelere teslim ediyor. Aynı zamanda Müftü Arcaklıoğlu, hediye götürdükleri evlerde bebeklerin ismi için kulaklarına ezan okuyor ve ardından dua ediyor.

Torununa ve kızına gelen hediyelere çok sevinen anne Gülfidan Kunduracı, "Teşekkür ederim, Allah herkesten razı olsun. Bu benim doğan 5'inci torunumdu. Vefa grubuna desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim." dedi.

"Doğum yapan annelere destek olmaya çalışıyoruz"

Metin Arcaklıoğlu, 'Anneye Selam, Çocuğa İkram, Hayata Merhaba' projesinde, anne ve bebeklerine çeşitli hediyeler verdiklerini söyledi. Hazırlanan bebek bohçalarının içinde ihtiyaç olan tüm ürünlerin yer aldığını ifade eden Arcaklıoğlu, "Doğum yapan annelere bu şekilde destek olmaya çalışıyoruz. Vefa sosyal destek grubu olarak sadece gıda, erzak ve temizlik malzemesi yardımı yapmıyoruz. Aynı zamanda ihtiyacı olan vatandaşlarımıza eşya yardımında da bulunuyoruz." dedi.

"İlçe gözetmiyoruz"

Anne ve bebeklere verilen hediyelerin sadece Kepez ilçesinde yaşayanlara yönelik olmadığının altını çizen Müftü Arcaklıoğlu, "Şuan Konyaaltı'ndayız. Annelerden kim bizi çağırıyorsa mutlaka gidiyoruz. Onlarla beraber oluyoruz. Önemli bir proje olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Metin Arcaklıoğlu, projenin sadece pandemi döneminde yapılmayacağını, ilerleyen günlerde de devam ettireceklerini kaydetti. Projenin daha önce düşünüldüğünü dile getiren Arcaklıoğlu, çeşitli nedenlerden dolayı Ramazan ayında hayata geçirdiklerini vurguladı.

Arcaklıoğlu, "Bebeğin ne kadar ihtiyacı varsa alıyoruz. Bezinden, şampuanına kadar tüm ihtiyaçlarına yer vermeye çalışıyoruz. Bugünkü annemize beşik de hediye ettik. İlerleyen günlerde de annelerin rahat bir şekilde taşıması için çantalar hazırlayacağız" ifadelerini kullandı.

Bebeklerin ismi için ezan da okunuyor

Yeni doğan bebeklere hediye vermelerinin yanı sıra, aynı zamanda talep üzerine dua ve ezan da okuduklarını belirten Arcaklıoğlu, "Anneler tarafından, 'Hocam çocuğumuzun adını koyar mısınız?' 'Çocuğumuzun kulağına ezan okur musunuz?' talepleri geliyor. Bizde bebeğimizin kulağına ezan okuyoruz, onun hayırlı evlat olması için dualar ediyoruz." sözlerine ekledi.

Pandemi döneminde yeni doğum yapan annelere bebek seti

Kaynak: İHA

Manşet

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