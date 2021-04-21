Pandemi döneminde turizmin gözdesi Geyikbayırı
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Pandemi döneminde turizmin gözdesi Geyikbayırı

İhlas Haber Ajansı / İSA AKAR - Haberler | Güncel

Pandemi döneminde turizmin gözdesi Geyikbayırı Avrupa'da kış aylarında tırmanış yapılacak en önemli 3 merkez arasında yer alıyor Almanya, İngiltere, Fransa, Rusya gibi ülkelerden yoğun talep var Antalya'ya 25 kilometrelik mesafesi, binin üzerinde rotası ve muhteşem manzarasıyla Geyikbayırı...

Pandemi döneminde turizmin gözdesi Geyikbayırı

Avrupa'da kış aylarında tırmanış yapılacak en önemli 3 merkez arasında yer alıyor

Almanya, İngiltere, Fransa, Rusya gibi ülkelerden yoğun talep var

ANTALYA - Antalya'ya 25 kilometrelik mesafesi, binin üzerinde rotası ve muhteşem manzarasıyla Geyikbayırı tırmanış alanı pandemi döneminde de, yerli ve yabancı doğa severleri cezbediyor.

Konyaaltı ilçe sınırlarındaki Beydağları Geyik Sivrisi'nin eteklerinde dimdik kayaları ve bu alanlara açılan binin üzerindeki rotası ile Geyikbayırı tırmanış alanı yaz kış ilgi görüyor. Kolay ulaşımının yanı sıra Geyikbayırı, Avrupa'da kış aylarında tırmanış yapılacak en önemli üç, dünyada ise 10 merkez arasında gösteriliyor.

Türkiye'nin de en önemli kaya tırmanış alanı arasındaki Geyikbayırı, farklı eğim, yükseklik ve zorluk derecesindeki rotaları ile özellikle Avrupalı kaya tırmanıcılarının cazibe merkezleri arasında yer alıyor.

"Kışın sıcak geçmesi etkili"

Kamp işletmecisi Caner Alpay, " 5 yıldır bu iş ile uğraşıyorum. Kısa süre içinde talep arttı, tırmanıcı ağırlıklı müşteri ağırlıyoruz. Avrupalı tırmanıcılar kışın sıcak bölge Antalya'ya geliyor. 9 ay bölge hizmet veriyor. 1000'in üzerinde tırmanış rotası var. Yerli yabancı binlerce tırmanıcı ağırlıyor. Yürüyüş turlarına da müsait olduğu için bölge, günü birlik kamplı turlarda geliyor" dedi.

"Avrupa'dan talep"

Korona virüs sürecinin de doğaya kaçışı hızlandırdığını ifade eden Alpay," İnsanlar açık alanda daha rahat vakit geçirdikleri için kamp cazip geliyor. Buna bağlı olarak tırmanışa ilgi de arttı. Avrupa'dan uzun süre kalan tırmanış sporcularımız var. Almanya, İngiltere, Fransa,Rusya gibi ülkelerden yoğun talep var. Bir hafta ile bir ay arasında kalıyorlar"diye konuştu.

"Heyecan verici bir bölge"

İngiltere'den gelen 23 yaşındaki Lucas Pilpel, "Geyikbayırı tırmanış alanını doğa olarak güzel buluyorum. Çok fazla tırmanış rotası var. Yeni başlayan kişiden profosyonel sporcunun dahi tırmanabileceği rotalar var. Heyecan verici bir bölge"dedi.

"Kamp ortamı çok güzel"

Kaya tırmanıcısı ve kampçı Nurcan Barcın, Geyikbayırı'na her hafta sonu kaya tırmanışı için geldiklerini belirterek," Korona virüs süreci de olduğu için insanlar daha fazla doğaya yönelmeye başladı. Kamp ortamı çok daha güzel. İki yıldan bu yana tırmanış yapıyorum. Dağlık alanda çok yürüdüm ama kaya tırmanışının heyecanı bambaşka. Ortamımız çok güzel"ifadelerine yer verdi.

Pandemi döneminde turizmin gözdesi Geyikbayırı
Pandemi döneminde turizmin gözdesi Geyikbayırı
Pandemi döneminde turizmin gözdesi Geyikbayırı
Pandemi döneminde turizmin gözdesi Geyikbayırı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSA AKAR

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