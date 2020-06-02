"Pandemi Döneminde Stres ve Stresle Başa Çıkma Yöntemleri" anlatıldı
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"Pandemi Döneminde Stres ve Stresle Başa Çıkma Yöntemleri" anlatıldı

Bartın Üniversitesinde çevrimiçi olarak "Pandemi Döneminde Stres ve Stresle Başa Çıkma Yöntemleri" semineri gerçekleştirildi.

02.06.2020 11:53 | Son Güncelleme: 02.06.2020 12:28

Bartın Üniversitesinde çevrimiçi olarak "Pandemi Döneminde Stres ve Stresle Başa Çıkma Yöntemleri" semineri gerçekleştirildi.

Bartın Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BÜNSEM) ile Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BUZEM) iş birliğiyle öğrencilere yönelik düzenlenen eğitim seminerinde pandemi döneminde sıklıkla görülen strese karşı tedbirler ele alındı.

Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Doktor Öğretim Üyesi İhsan Çağatay Ulus tarafından verilen eğitimde stresin tanımı, stresin psiko-sosyal ve fiziksel etkileri ile pandemi sürecinde yaşanılan stresin insanlar üzerindeki travmatik etkileri hakkında bilgiler verildi.

Stresin olumsuz yanlarını düşünmek yerine olumlu tarafından bakılarak hareket edilmesinin gerektiğinin altını çizen Ulus, salgın döneminde sağlıklı beslenme, bol su içme, uyku düzeninin sağlanması, doğru iletişim ve sosyal medya kullanımının en aza indirilmesi durumunda stresin ortadan kalkacağını belirtti.

Çevrim içi eğitim, stresi azaltmaya yönelik nefes egzersizi ve soru-cevap etkinliğinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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