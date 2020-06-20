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Pandemi döneminde sosyal medyayı etkin kullanan firmalar kazançlı çıktı

Sosyal medya uzmanı Ahmet Siyabend Ari, yaşanan pandemi döneminde sosyal medyayı etkin kullanan firmaların kazançlı çıktığını söyledi.

Pandemi döneminde sosyal medyayı etkin kullanan firmalar kazançlı çıktı
20.06.2020 10:41 | Son Güncelleme: 20.06.2020 10:45

Sosyal medya uzmanı Ahmet Siyabend Ari, yaşanan pandemi döneminde sosyal medyayı etkin kullanan firmaların kazançlı çıktığını söyledi.

Sosyal medya uzmanı Ahmet Siyabend Ari, "Yaşanan pandemi döneminde kullanıcılar sosyal medyayı daha aktif kullanmaya ve sosyal medyada daha uzun zaman geçirmeye başladı. Bunun üzerine firmalar da reklamlarını sosyal medyada yayınlamayı tercih ediyor" dedi.

Bu dönemde sosyal medya reklamlarını doğru şekilde yayınlayan firmaların sosyal medyayı kullanmayan rakipleri düşüş endişesi yaşarken, aksine satışlarını daha da katladığını dile getiren Ari, "Sosyal medya uygulamaları hedef kitleye ulaşmada ve marka bilinirliğini arttırmada oldukça etkilidir. Sosyal medya reklamlarıyla ürünlerinizin satışlarını katlayabilmeniz oldukça kolaydır. Reklamlar, firmaların hedef kitlesine doğrudan ulaşmasını sağlayarak, reklamın geri dönüşünün en yüksek ölçüde olmasını sağlamaktadır. Doğru reklam ve iyi bir strateji ile başarısızlık ortadan kalkmaktadır" diye konuştu.

"Sosyal medya uzmanlığı giderek daha da dijitalleşen dünyada markaların bilinirliğinin artması, tüketiciyle sosyal medya platformlarında buluşması açısından önemli bir role sahiptir. Doğru reklamla kullanıcılara ulaşan firmalar sunduğu ürün ve hizmetlerin satışını arttırmaktadır" diyen Ari, bir sosyal medya uzmanı ile çalışılmasının avantajlarını şöyle sıraladı:

"Sosyal medya uzmanları, markanızın bilinirliğini arttırmak ile birlikte pazarlama faaliyetlerini geliştirerek, satışlarınızın da yükselmesini sağlamaktadır. Sorumlu olduğu alanlar stratejilerin planlanması, uygulanması ve izlenmesidir. Firmanızın Vizyonuna uygun en doğru izlenecek yol belirlenerek, sosyal medyada kullanıcılarla buluşturulmasıdır. Yine firmanız için en doğru reklamlarla ürünlerinizin satışı ve pazarlanması sağlanmaktadır. Firmanızın sosyal medyalarını, alanında uzman bir sosyal medya yöneticisine teslim ederek başarıya ulaşın." - ADANA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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