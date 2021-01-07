Pandemi döneminde sosyal medya üzerinden dolandırıcılık arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Pandemi döneminde sosyal medya üzerinden dolandırıcılık arttı

07.01.2021 10:59 | Son Güncelleme: 07.01.2021 11:03
Pandemi döneminde sosyal medya üzerinden dolandırıcılık arttı

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, yeni dolandırıcılık yöntemi arayanların uzaktan satışlarda kendisini göstermeye başladığını belirterek, "Pandemi döneminde sosyal medya platformlarındaki satışlarda dolandırıcılık yarı yarıya arttı.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, yeni dolandırıcılık yöntemi arayanların uzaktan satışlarda kendisini göstermeye başladığını belirterek, "Pandemi döneminde sosyal medya platformlarındaki satışlarda dolandırıcılık yarı yarıya arttı." dedi.

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada tüketicilerin uzaktan satışa ilgisinin her geçen gün arttığını söyledi.

Uzaktan yapılan satışlarda tüketicilerin mağduriyetler yaşadığını belirten Şahin, yeni tip koronavirüs (???????Kovid-19) ile birlikte tüketicinin Türkiye'de de uzaktan satışa yöneldiğini aktardı.

Şahin, salgın döneminde dolandırıcıların iştahının kabardığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Sürekli yeni dolandırıcılık yöntemi arayanlar, uzaktan satışlarda kendisini göstermeye başladı. Pandemi döneminde sosyal medya platformlarındaki satışlarda dolandırıcılık yarı yarıya arttı. İştahları kabaran dolandırıcılar, sosyal medya platformlarından bir sayfa açıp ürün tanıtımı yapıyor ve kaliteli ürünleri cazip fiyatlara pazarlıyor görüntüsü veriyor. Her sayfa açanın güvenilir olup olmayacağı araştırmasını yapmayan tüketicilerimiz de hem ucuzluğuna hem de kapısına kadar gelecek kolaylığa kapılıp siparişini veriyor. Sipariş vermede sıkıntı yok ancak ödeme yönteminde bazı tuzaklar var. Alışverişlerde internet üzerinden ya da ATM'den havale yöntemini seçerek ödeme yapıldığında dolandırılma ihtimalimiz çok yüksek. Çünkü bize söylenen hesaba parayı gönderiyoruz ama hesap kimin, firma kimin, muhatabımız kim bilmiyoruz. Devamında ürün gelmiyor ve tüketici parayı almak için uğraşıyor."

Şahin, "2020 yılında uzaktan satış şikayetleri bankacılıkla ilgili şikayetleri geçerek ilk sırayı aldı." dedi.

"Sosyal medya üzerindeki uzaktan satışlardan uzak durulmalı"

Şahin, tüketicileri mağduriyet yaşamamaları için sürekli uyardıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Tüketiciler biz 'tamam' diyene kadar sosyal medya üzerindeki uzaktan satışlardan uzak durmalı. Eğer uzaktan satış yöntemiyle alışveriş yapılacaksa ödemeleri kesinlikle banka havalesi ya da kredi kartıyla yapılmamalı. Alıcı kapıda ödeme seçeneği ile fatura ve makbuz alıp ödemesini kargo şirketine yapmalı. Böylelikle bir sorun yaşadığımız zaman muhatabımız kargo şirketi olur ve ödediğimiz bedeli geri alabiliriz. Bunun için de ödeme belgesi ve varsa yazışmalar ile birlikte tüketici hakem heyetine başvurabiliriz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Faruk Başer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Yaşar Güler Süleyman Soylu Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Seda Sayan İrem Derici Enis Arıkan Serdar Ortaç
Spor Arda Turan Metin Oktay Samet Aybaba Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Çocuk Bursa Kongre Washington
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Pandemi döneminde sosyal medya üzerinden dolandırıcılık arttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.1.2021 11:19:57. #1.14#
title