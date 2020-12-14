Pandemi döneminde sirkenin temizlik amaçlı kullanımı arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Pandemi döneminde sirkenin temizlik amaçlı kullanımı arttı

14.12.2020 09:24 | Son Güncelleme: 14.12.2020 09:33
Pandemi döneminde sirkenin temizlik amaçlı kullanımı arttı

ADANA'da gıda mühendisi ve sirke üreticisi Deniz Kaypak Tona, antik çağlarda ilaç olarak kullanılan sirkenin, pandemi döneminde gıda olarak tüketilmesinin yanı sıra temizlik amacıyla tüketiminin artığına dikkat çekti.

ADANA'da gıda mühendisi ve sirke üreticisi Deniz Kaypak Tona, antik çağlarda ilaç olarak kullanılan sirkenin, pandemi döneminde gıda olarak tüketilmesinin yanı sıra temizlik amacıyla tüketiminin artığına dikkat çekti. Tona, "Temizlik için pastorize ve filtre edilmiş ürünleri kullansınlar. Pastorize edilmemişler probiyotik özelliğini kaybetmemesi için gıda olarak kullanılıyor" dedi.

Gıda mühendisliği disiplininde, temizlik ve hijyen kurallarının doğru uygulanması için işletmelerde kimyasal kalıntının kalıp kalmadığıyla ilgili testlerin yapıldığı, teste göre gerektiğinde durulamaya devam edildiğini belirten gıda mühendisi ve sirke üreticisi Deniz Kaypak Tona, bu durumun evlerde mümkün olmadığının altını çizdi. Tona, koronavirüsün yaygınlaşması ile birlikte antik çağlarda ilaç olarak kullanılan sirkenin satışlarında ciddi anlamda artış yaşandığını kaydetti.

ALTERNATİF TEMİZLİK ÜRÜNÜEv temizliğinde çamaşır suyu ile yapılan temizliklerde kimyasal kalıntı korkusu olanların alternatif temizlik ürünlerine yöneldiğini söyleyen Deniz Kaypak Tona, "Bunların başında doğal olan sirke ve karbonat geliyor. Cam, bulaşık makineleri, buzdolabı ve yüzey temizliklerinde sirke kullanılıyor. Evlerinde mikrobiyolojik bozulmanın etkisi olan koku olmadığına göre etkin bir sonuç aldıkları ortada. Temizlik için pastorize ve filtre edilmiş ürünleri kullansınlar. Pastorize edilmemişler probiyotik özelliğini kaybetmemesi için daha çok gıda olarak kullanılıyor" dedi.PANDEMİDE SATIŞLARI ARTTIAyrıca antik çağlardan bu yana sirkenin ilaç olarak kullanıldığı bilgisini veren Tona, "Özellikle Covid-19'un yaygınlaşması ile birlikte sirke satışlarıda ciddi bir artış oldu. Çünkü sirkenin geçmişten bu yana mikrop öldürücü özelliğine inanılan bir yapısı var. Asırlardır aslında sirke aynı zamanda bir ilaç olarak tüketiliyor. Günümüzde tıp akademisyenleri, gıda bilimiyle uğraşan akademisyenlerin de bu konuyla ilgili çalışmaları var. Kalp-damar hastalıkları, karaciğer ve antimikrobiyal etkisiyle ilgili çalışmalar bulunmaktadır" diye konuştu.'SİRKE VE REÇİNE KULLANILARAK, PAPİRÜS KAĞIDININ KÜFLNMESİ ENGELLENMİŞ'Sirkenin eski çağlarda kullanım çeşitleri ile ilgili örnekler veren Tona, şöyle konuştu:

"Geçmişte Eski Mısır'da, Mezopotomya'daki uygulamalar, birçok antik çağdaki gün yüzüne çıkmış çalışmalar var. O dönemde mesela sirke ve reçine kullanarak papürüs kağıtlarının küflenmesini engellemişler. Mumyalamada karın içi boşluğunu sirkenin buharı ile temizlemişler. Hipokrat'ın reçetelerinde yine sirkenin yeri var. Yani eskiden bugüne sirke hem bir gıda hem de bir ilaç olarak tüketilmiş. Evet, günümüzde sirkenin yerini tutacak birçok kimyasal var, ilaç var. Çünkü kimya ve ilaç sanayi çok ciddi atılımlar yapıp belki diş ağrımızı yarım saatte kesecek ilaçlar keşfetti. Bunu keşfetmiş olması sirkenin bu tarz özelliklerinin olmadığı anlamına gelmiyor." 


Pandemi döneminde sirkenin temizlik amaçlı kullanımı arttı
Pandemi döneminde sirkenin temizlik amaçlı kullanımı arttı
Pandemi döneminde sirkenin temizlik amaçlı kullanımı arttı
Pandemi döneminde sirkenin temizlik amaçlı kullanımı arttı
Pandemi döneminde sirkenin temizlik amaçlı kullanımı arttı
Pandemi döneminde sirkenin temizlik amaçlı kullanımı arttı
Pandemi döneminde sirkenin temizlik amaçlı kullanımı arttı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gülşah ÖZGEN

İlgili Haberler

Pandemi dönemi hayvan sahiplenme yüzde yüz arttı, 'sokağa bırakmayın' uyarısı yapıldı
Pandemi dönemi hayvan sahiplenme yüzde yüz arttı, 'sokağa bırakmayın' uyarısı yapıldı
Pandemi dönemi portakal reçeline ilgi arttı
Pandemi dönemi portakal reçeline ilgi arttı
Teknolojik aletlerin kullanımı arttı 'Dijital yorgunluğa dikkat'
Teknolojik aletlerin kullanımı arttı "Dijital yorgunluğa dikkat"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Erkan Akçay Donald Trump Ruhsar Pekcan Mustafa Varank
Magazin Şevval Sam Hakan Taşıyan Haluk Bilginer Birkan Sokullu
Spor Neymar Tisserand Pierre Webo Adem Ljajic Samet Aybaba
Tüm Haberler İzmir Aralık Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Pandemi döneminde sirkenin temizlik amaçlı kullanımı arttı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 09:43:35. #1.15#
title