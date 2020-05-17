Pandemi döneminde şiddetten korunma kılavuzu hazırlandı
Pandemi günlerinde sokağa çıkma olanakları kısıtlanan kadınlara yönelik şiddet vakalarının giderek artması sebebiyle Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu tarafından Şiddetten Korunma Kılavuzu hazırlandı.
17.05.2020 17:33 | Son Güncelleme: 17.05.2020 17:33
Pandemi günlerinde sokağa çıkma olanakları kısıtlanan kadınlara yönelik şiddet vakalarının giderek artması sebebiyle Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu tarafından Şiddetten Korunma Kılavuzu hazırlandı. View on euronews
Kaynak: Euronews.com