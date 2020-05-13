'Pandemi döneminde şiddet artarken, yargıda başvurular düştü'
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'Pandemi döneminde şiddet artarken, yargıda başvurular düştü'

AİLE Hukuku avukatı Ceren Kalay Eken, koronavirüs salgını nedeniyle yargıda sürelerin durdurulmasının, yanlış algıların oluşmasına neden olduğunu belirtti.

'Pandemi döneminde şiddet artarken, yargıda başvurular düştü'
13.05.2020 09:42 | Son Güncelleme: 13.05.2020 09:42
AİLE Hukuku avukatı Ceren Kalay Eken, koronavirüs salgını nedeniyle yargıda sürelerin durdurulmasının, yanlış algıların oluşmasına neden olduğunu belirtti. Eken, "'İşlemler yürümüyor, başına ne gelirse gelsin kimse yardımına koşmuyor' gibi bir algı doğru değil. Şiddet artarken, başvurular düştü. Bunun nedeni de bu algı. Çok acil olmayan işler ötelendi; ama yargı ve kolluk kuvvetleri nöbetleşe usulü görevini yapmaya devam etti" dedi.

Avukat Ceren Kalay Eken, Covid-19 salgınına karşı yargıda alınan önlemlerin, aile hukuku, boşanma ve nafaka davalarına etkisini DHA'ya anlattı. Yargıda sürelerin durması ile ilgili kamuoyunda yanlış bir algının oluştuğunu belirten Avukat Eken, "Vatandaşın hak kaybına uğramaması için belli bir zaman içinde yerine getirilmesi gereken işlemlerle ilgili süreler durdu. Bu sayede vatandaşlarımız hak kaybına uğramayacaklar. Ancak; bu 'bütün yargı durdu, bütün dosyalar durdu' anlamına gelmiyor. Pek çok dosya yürümeye devam ediyor. Hakimler UYAP üzerinden evlerinde de işlem yapabiliyorlar. Özellikle kadına yönelik şiddet ve çocuklara yönelik işlenen suçlarla ilgili işlemler durmadı. Çünkü ivedi işlemler dışındaki hak düşürücü işlemler durdu. İvedi işler dediğimiz; can güvenliği olabilir, çocuğun velayetiyle ilgili bir durum olabilir, velayeti elinde bulunduran taraf çocuğa şiddet uyguluyor olabilir. Dolayısıyla riskli, ivedi, can güvenliğiyle ilgili olan dosyalar bakımından süreler devam ediyor. Koruma kararıyla ilgili işlemler devam ediyor" dedi.

'ÇOCUKLAR ONLİNE GÖRÜŞEBİLİYOR'Bu süreçte, velayetle ilgili çocuk teslimi konusunda bazı sıkıntılar yaşandığının belirten Avukat Eken, "Pandemi sebebiyle velayetle ilgili verilen kararlar sekteye uğradı. Taraflar bu konuda kendileri bir uzlaşmaya varamıyorsa, nafaka dışında bütün icra işlemleri de durdurulduğu için şu aşamada icra kanalıyla çocuğu teslim almak söz konusu değil. Ama bununla ilgili velayeti alamayan anne ya da babanın çocuğunu görebilmesi için online, görüntülü arama şeklinde belli saatlerde görüşmeleri için mahkeme kararları verildi. Bunlara uymamanın da ileride velayeti kaybetme gibi yaptırımları var. Dolayısıyla bu konuda yargı bir düzenleme sağladı" diye konuştu.'PANDEMİ DÖNEMİNDE BÜTÜN DÜNYADA ŞİDDET ARTTI'Pandemi döneminde şiddetin bütün dünyada arttığını belirten Avukat Eken, şunları kaydetti: "Hem hastalığın baskısı hem eve kapanma durumu sebebiyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de aile içi şiddette artış var. Şiddetin en çok mağduru olan kırılgan grup kadın ve çocuklarla ilgili dosyalar hep devam etti. Şiddet mağdurları 155 ya da 183'ü arayarak koruma kararı aldırtabiliyor. En yakın karakola başvurabilir, en önemlisi akıllı telefonuna indirdiği KADES isimli uygulama ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sitesinden iki tuşla yardım isteyebilir. Bu sayede emniyet en kısa sürede oraya bir ekip gönderiyor. Bu çok kıymetli uygulama. Bunların hepsi yürüyor. 'İşlemler yürümüyor, başına ne gelirse gelsin kimse yardımına koşmuyor' gibi bir algı doğru değil. Şiddet artarken, başvurular düştü. Bunun nedeni de bu algı. Kadınların, 'şu an gitsem bile benimle kimse ilgilenmeyecek' gibi bir algısı var. Bu algı gerçek değil. Bütün sistem, nöbet usulü olmak üzere yürümeye devam etti. Çok acil olmayan işler ötelendi; ama yargı ve kolluk kuvvetleri nöbetleşe usulü görevini yapmaya devam etti."'BOŞANMA DAVALARINDA ARTIŞ BEKLİYORUZ'

Pandemi sonrası boşanma davalarında artış beklendiklerini de aktaran Avukat Eken, "Bu süreçte insanların eve tıkalı kalması, özellikle çocukların dijital ortamda eğitimlerine devam etmek zorunda kalmaları, insanların üzerlerindeki baskıyı artırdı. Bu nedenle pandemi sonrası boşanma davalarında artış görülebilir. Aynı zamanda icralar durdurulduğu için alacak verecek işlemlerinde bir patlama olası" ifadelerini kullandı. Avukat Eken, son zamanlarda birçok kişinin kendilerini arayarak, boşanma davalarıyla ilgili danıştığını da sözlerine ekledi.

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- Artarken

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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