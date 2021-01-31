Pandemi döneminde sergiler sanal oldu
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Pandemi döneminde sergiler sanal oldu

31.01.2021 10:59 | Son Güncelleme: 31.01.2021 11:03
Pandemi döneminde sergiler sanal oldu

Beyşehir'de fotoğraf tutkunlarının çalışmalarını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla alınan önlemler kapsamında artık sanal ortamda açılan sergilerde fotoğraf severlerin beğenisine sunmaya başladığı bildirildi.

Beyşehir'de fotoğraf tutkunlarının çalışmalarını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla alınan önlemler kapsamında artık sanal ortamda açılan sergilerde fotoğraf severlerin beğenisine sunmaya başladığı bildirildi.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, Beyşehir Fotoğraf Kulübü olarak pandemi öncesinde her ay farklı konularda fotoğraf sunumları ve yöneticilerinin kişisel fotoğraf sergilerini açtıklarını hatırlatttı.

Pandemi sebebiyle sosyal medya sayfalarından bu sergilere dijital olarak devam etmek istediklerini ifade eden Büyükkafalı, "Hem yöneticilerimiz ve hem de sayfamızda fotoğraf paylaşımı yapan Türkiye geneli fotoğrafçılarımızın sanal sergilerini açıyoruz."dedi.

Büyükkafalı, bu kapsamda yeni dönemde her hafta bir sanal sergi açmayı planladıklarını belirterek, "Bunun sayısı neredeyse 45'e yakın olacak. Bu sergilerle fotoğrafçılarımızın tanınmasını ve eserlerini ise fotoğraf severlerle buluşturmayı arzuluyoruz. Bu anlamda, desteklerinden dolayı Üzümlü Kral Arms firmamıza çok teşekkür ediyorum. Şimdilik facebook ve instagram sayfalarımızdan izlenebilecek sanal sergilerimiz çok yakında web sitemizde de olacak." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Beyşehir Fotoğraf Kulübü yöneticisi olan öğretmen Perihan Uaş'ın "Yaz" konulu, Yusuf Akkaş'ın ise "Beyşehir'den" konulu fotoğraf çalışmaları, açılan sanal sergilerde fotoğraf severlerle buluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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