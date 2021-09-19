Pandemi döneminde sağlık riskini de göz önüne alarak gece gündüz çalıştık - Haberler
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Pandemi döneminde sağlık riskini de göz önüne alarak gece gündüz çalıştık

AA / Canan Tükelay - Haberler | Güncel
Pandemi döneminde sağlık riskini de göz önüne alarak gece gündüz çalıştık

20. Bölge Konya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Birliği Başkanı Mehmet Baybağan, "Pandemi döneminde esnafa, sanatkara bu sağlık riskini de göz önüne alarak biz gece gündüz çalıştık. Bugüne kadar da bu parayı dağıtmışız. Niye esnaf, sanatkar çalışsın evine ekmek götürsün." dedi.

20. Bölge Konya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Birliği Başkanı Mehmet Baybağan, "Pandemi döneminde esnafa, sanatkara bu sağlık riskini de göz önüne alarak biz gece gündüz çalıştık. Bugüne kadar da bu parayı dağıtmışız. Niye esnaf, sanatkar çalışsın evine ekmek götürsün." dedi.

Baybağan, AA muhabirine, salgın döneminde esnafa, sanatkara ellerinden geldiği kadar kredi finansı yönünden görev yaptıklarını söyledi.

Kefaleti olarak da Türkiye genelinde ve bugüne kadar da 70 binlere kadar kefalet verdiklerini kaydeden Baybağan, "Eski parayla 70 kat tirilyon demektir. Az değil. Türkiye genelinde 958 kooperatif, 32 bölge birliği ve birde TESKOM olarak merkez birliği var. Bu 70 bin içerisinde Konya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Karaman, Aksaray il ve ilçeleri olarak buaradki 45 kooperatifin çalışmasıyla esnafa, sanatkara 2 milyar 671 milyon kredi dağıtmışız." dedi.

"Pandemi döneminde biz ne yaptık? Esnafın, sanatkarın günü gelmiş kredi taksitlerini 3 defa erteleme yaptık" diyen Baybağan, şunları söyledi:

"Yine kooperatiflerde takipte bulunan ortaklara bir nebzede olsa da onlara nefes aldırmak için borçlarını yapılandırma yaptık. Dedik ki; bütün faizlerini silelim. Yine anaparasını 24 ay takside ve diğer yapılandırmayla 18 ay takside böyle bir kolaylık da sağladık. Buda gerçekten çok faydalı oldu esnafa ve sanatkara. Bize büyük destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a ilgili bakanlıklara teşekkür ediyoruz. Pandemi döneminde esnafa, sanatkara bu sağlık riskini de göz önüne alarak biz gece gündüz çalıştık. Bugüne kadar da bu parayı dağıtmışız. Niye esnaf, sanatkar çalışsın evine ekmek götürsün."

"Bugün esnaf sokağa çıkmadıysa bizim kooperatiflerimiz sayesinde çıkmamıştır"

Baybağan, kooperatifler gerçekten 18-19 yıl içerisinde çok güzel hizmetler yaptığını belirtti.

Bunu hükümet ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde yaptıklarını dile getiren Baybağan, "Esnafı, sanatkarı en iyi anlayan sayın Cumhurbaşkanıdır. Bugün esnaf sokağa çıkmadıysa bizim kooperatiflerimiz sayesinde çıkmamıştır. Biz gereken her hizmeti verdik. Yine her zaman esnafın, sanatkarın hizmetinde olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

AA / Canan Tükelay - Son Dakika Haberleri
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Haber: Pandemi döneminde sağlık riskini de göz önüne alarak gece gündüz çalıştık - Haberler
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