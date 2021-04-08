Pandemi döneminde ruh sağlığımızı korumak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pandemi döneminde ruh sağlığımızı korumak

Hürriyet - Haberler | Magazin
Pandemi döneminde ruh sağlığımızı korumak

Ruh sağlığı uzmanları COVİD-19'un bu süreçte ve sonrasında ruhsal hastalıklarda tsunami etkisi yapacağını ve daha fazla ruhsal problemlerle ilgili hastanelere başvurulacağını belirtmektedir.

Ruh sağlığı uzmanları COVİD-19'un bu süreçte ve sonrasında ruhsal hastalıklarda tsunami etkisi yapacağını ve daha fazla ruhsal problemlerle ilgili hastanelere başvurulacağını belirtmektedir. Yeni koşulların ortaya çıkmasıyla birlikte "genel hayat uyumunuzun" bozulduğu bu dönemde duygusal, fiziksel ve bilişsel tepkilerimizde değişimler meydana gelebilir. Bu süreçte virüsün hızla yayılması ve bulaşıcı olması nedeni ile alınan önlemler ve hayatımızın kısıtlanması daha fazla kaygılanmamıza yol açtı. Yapılan son çalışmalara göre COVİD-19 geçiren kişilerin %20'sinde depresyon ve kaygı bozuklukları daha sık görülmektedir.

Hayatımızı tehdit eden hastalıklar kaygı ve stresi tetikler. Pandeminin kapsamı göz önüne alındığında sürecin başında çoğu kişinin hayat tarzını, sağlığını ve sosyal hayatını değiştirmeye yönelik tehdit ile nasıl baş edeceğini dair hiç bir fikri yoktu. Kaygı vücudumuzun doğal bir koruma mekanizmasıdır. Kaygı bir düzeyde gereklidir ve bizi gerekli önlemleri almaya yöneltir. Bu sebeple kaygının olmaması bizim için daha vahim bir durumdur. Eğer kaygı olmazsa, hiç bir önlem almaz ve hiç bir kurala önem vermeyiz. Her gün yüz yüze geldiğimiz ve ne kadar süreceğini bilmediğimiz bu duruma adapte olmak çok zorlaşır. Bu süreçle savaşmak ya da kaçmak yerine bu süreçle nasıl baş edebiliriz. Burada dikkat etmemiz gereken çok basit yapabileceğimiz uygulamalar var; öncelikle,

-Bizim kaygımızı artıran haber, sosyal medya bildirimleri ve kişilerden kendimizi uzak tutmalıyız. Bunun yerine Uzmanların ve resmi kurumların öneri ve tavsiyelerini dikkate almalıyız.

-Pandemideki kısıtlamalarımız yerine, yeni hobiler ve uğraşlar bulmalıyız.

-Uyku ve yemek yeme rutinlerimizi düzenlemeli ve sürdürmeliyiz.

-Günlük aktivitelerimiz arasına egzersizi mutlaka eklemeliyiz.

-Çevremizle ve yakın dostlarımızla olan sosyal etkinliklerinizi iletişim araçlarıyla yapmalı ya da kurallara dikkat ederek sürdürmeliyiz.

-Sosyal medya uygulamaları, televizyon ve internette geçirdiğimiz vakitleri sınırlandırmalıyız.

Unutmamalıyız ki, bu günler elbette bir gün sona erecek ve Pandemide bizi kaygılandıran korkularımız ve hayat kısıtlamalarımız ortadan kalkacaktır. Gelecekte yaşayacağımız güzel günlerin özlemi ve hayaliyle elbette bu dönemi de atlatacağız.

Uzman Klinik Psikolog Elmas Merve Malas

İLANDIR

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Cahit Özkan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Alparslan Türkeş
Magazin Esra Erol Dilan Çıtak Şeyma Subaşı Murat Yıldırım
Spor Caner Erkin Gökhan Töre Ümit Öztürk Abdullah Avcı Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Pandemi döneminde ruh sağlığımızı korumak - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 18:44:17. #1.15#
title