Pandemi döneminde "Roman havası" estirdiler
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Pandemi döneminde "Roman havası" estirdiler

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle oluşturulan Büyük Türkiye Orkestrası, yaklaşık 400 Roman müzisyenin katılımı ile 20 ilde konser verdi.

28.08.2020 11:15 | Son Güncelleme: 28.08.2020 11:22

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle oluşturulan Büyük Türkiye Orkestrası, yaklaşık 400 Roman müzisyenin katılımı ile 20 ilde konser verdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kültür, sanat ve eğlence sektöründe faaliyetlerini sürdüremeyen Roman müzisyenlere destek olmak amacıyla hazırlanan "Roman Müzisyenler #MüzikHayattır Büyük Türkiye Orkestrası Projesi"nin 23 Temmuz'da Ankara Ticaret Odasında (ATO) başlayan yolculuğu İzmir'in tarihi mekanı Smyrna Agorası'nda tamamlandı.

Her ilden farklı müzisyenler yörelerine özgü eserleri, Roman müziği ile özdeşleşen "darbuka", "klarnet" ve diğer müzik enstrümanlarıyla seslendirdi.

Büyük Türkiye Orkestrası'nın Ankara'dan sonra Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Samsun, Eskişehir, Manisa, Muğla, Aydın, Mersin, Antalya ve son olarak İzmir'de verdiği konserler, müzikseverlere internet ortamında ulaştırılmak üzere kayda alındı.

Müziğin kucaklaştırıcı etkisi

Projenin gerçekleştirilmesine öncülük eden AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın döneminden en çok etkilenen Roman müzisyenlerin hayatına dokunmak, onların sıkıntılarını paylaşmak için yola çıktıklarını söyledi.

Projeyi Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle gerçekleştirdiklerini ifade eden Bekle, İzmir'in en kadim mekanlarından olan Smyrna Agorası'ndaki son konserde de müziğin kucaklaştırıcı etkisini hissettiklerini belirtti.

Bekle, her ilin önde gelen 15-20 Roman müzisyeninin katılımıyla çalıştıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Biz 'müzik hayattır' deyip müzisyenlerimizi bir araya getiriyoruz. Bu çalışmalar konser tadında geçmiyor ancak inşallah sonraki projelerimizi salgın tehlikesinden uzak, maskesiz, halkımızla birlikte gerçekleştirebiliriz. Müzisyenlerimizden çok olumlu geri dönüşler aldık. Uzun zamandır bir araya gelemiyorlardı, şimdi yeniden sahnedeler. Her müzisyen arkadaşa 1000 lira ücret ödeniyor. Bu pansuman niteliğinde bir çalışma. Arkadaşlarımız uzun süredir müzik yapamadıklarını, her şeyden önce yeniden müzik yapmanın heyecanını yaşadıklarını aktarıyor."

Cemal Bekle, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile proje ortaklarına ve çalışanlarına teşekkür etti.

Roman müzisyenlerin sevinci

Orkestra Şefi Murat Vatankoş, uzun aradan sonra proje sayesinde ilk kez müzisyen arkadaşlarıyla bir araya gelebildiğini vurguladı.

Vatankoş, "Kardeşlerimle müzik yapmaktan çok mutluyum. İnşallah bir an önce şu hastalık illetinden kurtulur ve artık müzik yapabiliriz." dedi.

Müzisyen Gurur Nar ise Romanların doğdukları andan itibaren müzikle iç içe olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Ben 15 yaşına kadar müzikle ilgilenmedim ama enstrümanı elime aldığımda çalabildiğimi gördüm. Sektör inanılmaz kötü etkilendi. Türkiye'de en çok etkilenen alanlardan biri de müzik, eğlence piyasası oldu. Eğlenmek demek bir araya gelmek demek ama mesafeyi koruyamazsak hastalık da yayılacak. O nedenle Büyük Türkiye Orkestrası bizim için çok değer taşıyor. Hem psikolojik hem de maddi açıdan..."

Nar, salgın sürecinde dinleyicilerden uzak kaldıklarını ama sağlığın her şeyin önünde geldiğini aktardı.

Pandemi döneminde 'Roman havası' estirdiler

Kaynak: AA

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