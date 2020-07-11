Pandemi döneminde kozmetik sektöründe beklenmeyen yükseliş
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Pandemi döneminde kozmetik sektöründe beklenmeyen yükseliş

Pandemi döneminde uluslararası arenada küçülecek pazarların başında gösterilen kozmetik sektörü öngörülerin aksine yükselişe geçti.

Pandemi döneminde kozmetik sektöründe beklenmeyen yükseliş
11.07.2020 13:17 | Son Güncelleme: 11.07.2020 13:45

Pandemi döneminde uluslararası arenada küçülecek pazarların başında gösterilen kozmetik sektörü öngörülerin aksine yükselişe geçti.

Famer Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Çınar Kesen, pandemi sürecinin başta hizmet sektörü olmak üzere birçok sektör için oldukça yorucu ve zorlayıcı olduğunu gözlemlediklerini dile getirerek, "Yalnız gıda ve e-ticaret alanlarında kozmetik, kişisel bakım ve temizlik sektörleri bu süreçte kazanan olarak yer aldı. Elbette kötü günlerin kazananı olmaz fakat birçok marka kendini ölçerek hedef büyüttü, üretimini arttırdı ve hacmini görmüş oldu. Burada kazanan da sadece üreticiler veya markalarda değil, işin ham maddeden ambalaja, tedarikten, lojistiğe uzanın ciddi bir paydaş zinciri var dolayısı ile süreç arz - talep döngüsünde ilerledi ve e-ticaret günlük ihtiyaçlar olan gıda, temizlik, kişisel bakım, kozmetik alanlarında yükseliş sergiledi" dedi.

Kesen, "Pandemi sonrası içinde bulunduğumuz 'yeni normal', umuyoruz ki önümüzdeki günlerde 'eski normal'e dönecek fakat öngörümüz o yönde ki tüketim alışkanlıkları artık eski şekline dönmeyecek ve e-ticaret alışkanlığı devam edecek. Bunu kanıtlayan en önemli işaret ise hayatı boyunca hiç kredi kartı kullanmayan kitlenin dahi bu süreçte online alışveriş için kredi kartı sahibi olmasıdır. Öngörüler kozmetik sektörünün tüm dünyada kan kaybedeceği yönünde idi, lakin biz gördük ki özellikle saç boyası ve renkli kozmetik dışındaki kişisel bakım ürünlerinde büyük bir satış grafiği gözlendi" dedi.

Özellikle temizlik ve kozmetik sektörünün kamburu haline gelen merdiven altı üretimin, pandemi sürecine dayanamayarak yok olmaya başladığını belirten Kesen, "Bizim için esas olan halk sağlığıdır. Dolayısı ile pandemi sürecinde kepenk indiren merdiven altı üreticiler, sürecin bir başka yüzü olarak karşımıza çıktı. Toplum sağlığı ve sektör için olması gereken de budur" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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