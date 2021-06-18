Pandemi döneminde Konya'da bisiklete olan ilgi arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pandemi döneminde Konya'da bisiklete olan ilgi arttı

Pandemi döneminde Konya'da bisiklete olan ilgi arttı
Bültenler - Haberler | Güncel

Pandemi sürecinde bireysel ulaşım aracı olan bisiklete olan ilgisinde artış yaşandı.

Koronavirüs, insanların toplu ulaşım araçlarından uzaklaşmasına sebebiyet verirken, bireysel seyahat aracı olan bisiklete yönelmesine sebep oldu. Bu durumdan dolayı da bisiklet satışlarında son yılların en üst seviyesine ulaşıldı.

Salgınla birlikte insanların bireysel ulaşıma daha fazla önem verdiğini ve bundan dolayı da insanların bisiklete olan ilgisinin oldukça arttığını kaydeden ve Konya'da bisikletbayiliği yapan Murat Tağıl, "Bisiklete her gün oldukça artan bir ilgi var. Salgının insanları etkilemesi ile birlikte insanların bireysel ulaşıma daha fazla zaman ayırmasından sonra bisiklet oldukça fazla ilgi görmeye başladı. Son dönemde artan bisiklet yollarının buna katkısı yadsınamaz. Vatandaşlarımız bisiklet alırken dikkat etmeleri gereken bazı durumlar var. Bunlardan birincisi amaçları ne ise onunla ilgili bisiklet almaları gerekiyor. İkinci olarak kendi vücut ölçülerine göre boylarına ve kilolarına uygun bisiklet seçmelerini öneriyoruz. Yanlış bisiklet seçimi ayağa vuran ayakkabı gibi bisikleti de çekilmez hale getirir. Vücuda uygun olarak seçilen bisiklet ise keyifli ve sağlıklı bisiklet sürülmesini sağlar. Bisikletlerini de bilinçli satıcılardan almalarını öneriyorum." dedi.

Kaynak: Bültenler

Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği gün geldi çattı: Dijital karneler, e-Okul üzerinden erişime açıldı
Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği gün geldi çattı: Dijital karneler, e-Okul üzerinden erişime açıldı
Moskova'da korona paniği büyüyor! Belediye başkanı 'virüs agresifleşti' diyerek sert önlemler alacaklarını söyledi
Moskova'da korona paniği büyüyor! Belediye başkanı "virüs agresifleşti" diyerek sert önlemler alacaklarını söyledi
Sık seyahat edenlere güzel haber! THY uzun süre ara verdiği ikramlara yeniden başlıyor
Sık seyahat edenlere güzel haber! THY uzun süre ara verdiği ikramlara yeniden başlıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Angela Merkel Muharrem İnce Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Ezgi Mola Seda Sayan Hande Erçel
Spor Diego Ali Koç Yiğit Şardan Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Pandemi döneminde Konya'da bisiklete olan ilgi arttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.6.2021 14:46:16. #1.15#

title