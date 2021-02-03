Pandemi döneminde kanser tedavisi her yönüyle ele alınacak
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Pandemi döneminde kanser tedavisi her yönüyle ele alınacak

03.02.2021 11:11 | Son Güncelleme: 03.02.2021 11:15
Pandemi döneminde kanser tedavisi her yönüyle ele alınacak

'Kanser Pandemi Tanımaz' adlı online seminerde kanser hastalığı her yönüyle ele alınacak.

'Kanser Pandemi Tanımaz' adlı online seminerde kanser hastalığı her yönüyle ele alınacak. Alanında uzman 4 ismin katılacağı seminer, DHA Muhabiri İlknur Sargut moderatörlüğünde gerçekleştirilecek.

Dünya Kanser Günü nedeniyle 5 Şubat Cuma günü saat 14.00'te Medicana Sağlık Grubu tarafından online gerçekleştirilecek olan 'Kanser Pandemi Tanımaz' adlı seminerde kanser hastalığı her yönüyle konuşulacak.

DHA Muhabiri İlknur Sargut moderatörlüğünde gerçekleştirilecek seminerde, Prof. Dr. Hakan Terekeci; kanserden korunmak için bitkisel tedavi yöntemleri, Prof. Dr. Deniz Arslan; kanserden korunmak ve tarama yöntemlerini, Uzm. Dr. Metin Çevener; kanserde ameliyatsız tedavileri, Diyetisyen Yıldız Melek Aksoy ise kanseri tetikleyen besinler ve sağlıklı beslenme önerilerini anlatacak. Online gerçekleşecek seminere katılımcılar "http://bit.ly/3tklDOf" linkiyle katılım sağlayabilecek.

Online söyleşiyle pandemi nedeniyle evde kalan, kanser tanısı konmuş ya da tedavisi süren onkoloji hastalarının merak ettiği sorulara yanıt bulmak amaçlanıyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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