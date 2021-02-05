Pandemi döneminde iş sağlığı ve güvenliği

Tüm sektörlerin çalışma pratiklerini etkileyen Kovid-19 pandemisi, iş sağlığı ve güvenliği (İSG) çalışmalarına ilişkin uygulamalara da yansıdı. Pandeminin, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin farkındalığı artırdığını belirten İstanbul Kültür Üniversitesi'nin İş Yeri Hekimi Dr. Dilek Baykal, bu kapsamda işverenlerin ve çalışanların sorumluluklarına dikkati çekti.

Pandeminin iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin farkındalığı artırmakla birlikte işverene ve çalışanlara önemli sorumluluklar yüklediğine dikkati çeken Uzm. Dr. Dilek Baykal; yaşanan sürecin iş yerlerine etkileri hakkında şunları söyledi:

"Pandeminin en önemli etkisi iş sağlığı ve güvenliği alanında önlemlerin artırılması ve sıkılaştırılmasıdır. İş sağlığı ve güvenliğinin, işveren ve çalışan açısından ne kadar önemli olduğu da bu dönemde yeniden anlaşıldı. Gerek işveren gerekse işçilerin iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin farkındalığı arttı. Kovid-19 işyerlerinde uygulanan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin önemini, değerini bir kez daha ortaya çıkardı."

Uzaktan Çalışma da İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sorumluk Alanı

Pandemi ile hayatımıza giren, uzaktan çalışmanın da iş sağlığı ve güvenliğinin sorumluk alanına girdiğini kaydeden Dr. Baykal, bu konudaki eğitimlerin de düzenli alınması gerektiğinin altını çizdi. Pandemi döneminde psikososyal risklerde de artış görüldüğünü kaydeden Dr. Baykal şu tespitlerde bulundu:

"Çalışanların bu süreçte psikolojik ihtiyaçlarının da takip edilmesi gereken bir konu olduğunu düşünmekteyim. Pandemi ile psikososyal risklerde artış görülmektedir. İSG'nin görevi riskleri takip etmek ve azaltmaktır. Çalışanlara yönelik hizmet verecek psikolog ve psikososyal destek ihtiyacı doğmuştur."

Pandeminin, İSG uygulamalarında gelecekte de kalıcı değişikler yaratabileceğini belirten Dr. Baykal şunları söyledi:

"Pandemiyle artan işyeri ve kişisel hijyen kurallarının kalıcı olacağını düşünüyorum. Hijyen ve mesafe de her zaman dikkate alınmalı. Maske kullanımı kolay kolay bırakabileceğimizi zannetmiyorum. Özellikle kışın ve kapalı ortamlarda maske kullanmaya devam edeceğiz."

OKULLARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İş sağlığı ve güvenliğinin en önemli olduğu sahalardan biri de eğitim kurumları. Okullarda iş sağlığı ve güvenliğinde önceliğin öğrenciler için güvenli eğitim ortamını oluşturmak olduğunu belirten Dr. Baykal, eğitim kurumlarının dikkat etmesi gereken ayrıntıları şöyle sıraladı:

"Mümkün olan en üst düzeyde hijyen kurallarına uyulmalı, bu konu ile ilgili mevzuat eksiksiz yerine getirilmeli. Ayrıca yönetici, öğretmen, destek elemanı olmak üzere her kademeden çalışanın ve tüm öğrencilerin oluşabilecek riskler konusunda yeterince bilgilendirilmeleri sağlanmalı. Gerektiğinde talimatlar hazırlamak, eğitimlerle desteklemek gerekir. Özellikle bilgilendirmeler öğrencilerin kurallara uyumunu artıracaktır. Sürekli ve düzenli gerçekleştirilen eğitim programları ile çalışan ve öğrencilerde konu ile ilgili farkındalıklar oluşturulmalıdır. Yapılan düzenli kontrollerle okulun sağlık ve güvenlikle ilgili düzenlemelerinin etkinliği izlenmeli ve gözden geçirilmeli, uyum ve eksiklikler belirlenerek gerektiği yerlerde iyileştirmeler ve düzeltmeler yapılmalı. İSG, kurumlarda zaman içinde gelişen ve pratiklerle güçlenen bir kültür. Geliştirilmesi, yöneticilerin desteği, ilgisi ve farkındalığı ile mümkün olabilir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı