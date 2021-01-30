Pandemi döneminde hayvan barınağında yer kalmadı
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Pandemi döneminde hayvan barınağında yer kalmadı

30.01.2021 09:15 | Son Güncelleme: 30.01.2021 09:21
Pandemi döneminde hayvan barınağında yer kalmadı

EDİRNE'de, pandemi sürecinde vatandaşların virüs bulaşır endişesiyle evcil hayvanlarını sokağa bırakmaya başlaması, sokak hayvanlarının sayısında büyük artışa neden oldu.

EDİRNE'de, pandemi sürecinde vatandaşların virüs bulaşır endişesiyle evcil hayvanlarını sokağa bırakmaya başlaması, sokak hayvanlarının sayısında büyük artışa neden oldu. Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, kapasitesi 250 olan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ndeki köpek sayısının 400'ü aştığını ve yer kalmadığını belirterek, "Bu hayvanlar bir can, onlar da sevgiye muhtaç, özellikle bu pandemi döneminde, hastalık yapıyor diye terk etmeyelim. Hepsinin yüzünde korkunç bir mutsuzluk var çünkü terk edilmişler" dedi.

Edirne'de pandemi öncesine göre, son dönemde sokak hayvanları sayısında büyük oranda artış yaşandı. İstanbul'dan sonra Trakya'nın 250 kapasitesi ile en büyük bakımevi olan Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ndeki hayvan sayısı 400'e ulaşırken, bakımevinde yer kalmadı.

'SAYILARINDA CİDDİ ARTIŞ VAR'

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, kent merkezinin yanı sıra çevre ilçeler ve köylerden de vatandaşların virüs bulaşır endişesiyle evcil hayvanlarının mücavir alana bıraktığını ifade etti. Tanrıkulu, pandemi öncesinde günlük 250 olan sokak hayvanı sirkülasyonunun pandemi döneminde 400'ü aştığını belirtti. Özellikle pandemi döneminde sokaktaki hayvanların sayısında ciddi artış yaşandığını söyleyen Tanrıkulu, "Sayıları çok arttı. Bunun birkaç nedeni var. Ne yazık ki sahipli hayvanları da insanlar terk etmeye başladılar. İkincisi de bizim barınağımız Trakya'nın en büyük barınağı olduğu için yakın ilçe ve köylerden de köpekler bırakılıyor. Biz de bu pandemi sırasında Edirne Belediyesi olarak sokak hayvanları ve hayvanseverlerimizle birlikte Edirne'de 8- 10 bölgede bir program dahilinde beslemeler yaptık" dedi.

'ONLAR DA BİR CAN, TERK ETMEYELİM'

Çoğu iş yerinin kapanmasıyla artık yemek desteklerinin de azaldığını ifade eden Tanrıkulu, vatandaşlardan da sağduyu beklediklerini, evlerindeki canları sokağa atmamalarını istedi. Tanrıkulu, "Halkımızdan ricam şu; bu hayvanlar bir can, onlar da sevgiye muhtaç, özellikle bu pandemi döneminde, hastalık yapıyor diye terk etmeyelim. Bu virüsün bu sokak canlarıyla hiçbir alakası yok. Şu an barınağımızda 400'den fazla köpeğimiz var ve neredeyse yüzde 30'u sahipli hayvan ve hepsinin yüzünde korkunç bir mutsuzluk var çünkü terk edilmişler. Yani bir insanı terk etmekle bir sokak canımızı terk etmek arasında hiçbir fark yok" diye konuştu.

'ÇEVRE İLÇE VE KÖYLERDEN GELİP BIRAKIYORLAR'

Özellikle çevre ilçe ve köylerden de hayvanların kent merkezine bırakıldığını söyleyen Tanrıkulu, "Çok ciddi şekilde potansiyelimiz arttı. Bunların tedavilerini veterinerlerimiz eşliğinde yapıyoruz ve kanunun bize verdiği yetkiye dayanarak aldığımız yere bırakıyoruz. Ama haklı olarak sokakta çok fazla küpesiz görüyor halkımız çünkü yakın köylerden ve ilçelerden çok fazla köpek bırakılmaya başlandı. Sokaklardaki canların artmasının en önemli nedeni de bu oldu. Çünkü küçük ilçelerde bu tür barınaklar yok, maddi imkanlar yok" şeklinde konuştu.

Edirne'de sokak hayvanlarının yoğunlukta bulunduğu eski çöplük alanında da köpeklerin sayısının her geçen arttığını söyleyen Tanrıkulu, "Buradaki hayvanlara her gün düzenli besleme yapıyoruz. Ancak son dönemlerde hayvanların sayısı da arttı. Daha önce hiç görmediğimiz, aralarında cins olan köpekler de beslenmek için alana geliyor" dedi.

Pandemi döneminde hayvan barınağında yer kalmadı
Pandemi döneminde hayvan barınağında yer kalmadı
Pandemi döneminde hayvan barınağında yer kalmadı
Pandemi döneminde hayvan barınağında yer kalmadı
Pandemi döneminde hayvan barınağında yer kalmadı
Pandemi döneminde hayvan barınağında yer kalmadı
Pandemi döneminde hayvan barınağında yer kalmadı
Pandemi döneminde hayvan barınağında yer kalmadı
Pandemi döneminde hayvan barınağında yer kalmadı
Pandemi döneminde hayvan barınağında yer kalmadı
Pandemi döneminde hayvan barınağında yer kalmadı
Pandemi döneminde hayvan barınağında yer kalmadı
Pandemi döneminde hayvan barınağında yer kalmadı
Pandemi döneminde hayvan barınağında yer kalmadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Can ZERAY

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