Pandemi döneminde Gölcük Tabiat Parkı'na hafta içi yoğun ilgi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Pandemi döneminde Gölcük Tabiat Parkı'na hafta içi yoğun ilgi

02.02.2021 16:25 | Son Güncelleme: 02.02.2021 16:29
Pandemi döneminde Gölcük Tabiat Parkı'na hafta içi yoğun ilgi

BOLU'da, havaların ısınmasıyla karların eridiği Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonu kısıtlamaları nedeniyle hafta içinde ilgi görüyor.

BOLU'da, havaların ısınmasıyla karların eridiği Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonu kısıtlamaları nedeniyle hafta içinde ilgi görüyor. Tabiat parkındaki seyrine doyumsuz manzara, dron kamerasıyla havadan görüntülendi.

Bolu Gölcük Tabiat Parkı'nda, havaların ısınmasıyla karlar eridi. Parka gelen ziyaretçiler, göl çevresinde yürüyüp, doğa ile iç içe gün geçirdi. Hafta sonu kısıtlamaları nedeniyle hafta içi tercih edilen Gölcük Tabiat Parkı'na gelen tatilciler, eşsiz manzaranın keyfini çıkardı. Sömestir tatili için Bolu'yu tercih edenler de Gölcük Tabiat Parkı'nı gezdi. Tabiat Parkındaki manzara, dron ile havadan görüntülendi.


Pandemi döneminde Gölcük Tabiat Parkı'na hafta içi yoğun ilgi
Pandemi döneminde Gölcük Tabiat Parkı'na hafta içi yoğun ilgi
Pandemi döneminde Gölcük Tabiat Parkı'na hafta içi yoğun ilgi
Pandemi döneminde Gölcük Tabiat Parkı'na hafta içi yoğun ilgi
Pandemi döneminde Gölcük Tabiat Parkı'na hafta içi yoğun ilgi
Pandemi döneminde Gölcük Tabiat Parkı'na hafta içi yoğun ilgi
Pandemi döneminde Gölcük Tabiat Parkı'na hafta içi yoğun ilgi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici
Magazin Demet Akalın Merve Dizdar Tuba Büyüküstün İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ünal Karaman Sergen Yalçın Ferdi Kadıoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Darbe İzmir Milli Ahmetli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Pandemi döneminde Gölcük Tabiat Parkı'na hafta içi yoğun ilgi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.2.2021 16:32:53. #1.15#
title