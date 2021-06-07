Pandemi Döneminde Enfeksiyon Kontrolü Eğitimi Gerçekleşti
Pandemi Döneminde Enfeksiyon Kontrolü Eğitimi Gerçekleşti Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü tarafından düzenlenen "Pandemi Dönenimde Enfeksiyon Kontrolü" konulu eğitim, 4 Haziran 2021 tarihinde Google Meet üzerinden çevrim içi olarak gerçekleşti.
Pandemi Döneminde Enfeksiyon Kontrolü Eğitimi Gerçekleşti Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü tarafından düzenlenen "Pandemi Dönenimde Enfeksiyon Kontrolü" konulu eğitim, 4 Haziran 2021 tarihinde Google Meet üzerinden çevrim içi olarak gerçekleşti.
Ebelik Bölümü yaz stajına çıkacak öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen eğitime Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Yardımcısı Prof. Dr. Ayten Taşpınar, Ebelik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ayden Çoban, ebelik bölümü öğretim elemanları ve lisans öğrencileri katıldı.
Ebelik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ayden Çoban'nın açılış konuşması ile başlayan etkinlikte, Üniversitemiz Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Uz. Hem. Gülsün Özçelik, "Pandemi Dönenimde Enfeksiyon Kontrolü" konulu eğitimi gerçekleştirdi.
Eğitimin sonunda, katılımcıların sorularının yanıtlandı ve Uz. Hem. Gülsün Özçelik'e teşekkür belgesi takdim edildi.
Kaynak: Habermetre