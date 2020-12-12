Pandemi döneminde doktorlar Kosova'yı terk etmeye devam ediyor
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Pandemi döneminde doktorlar Kosova'yı terk etmeye devam ediyor

12.12.2020 00:57 | Son Güncelleme: 12.12.2020 01:04
Pandemi döneminde doktorlar Kosova'yı terk etmeye devam ediyor

Kosova'da sağlık çalışanların Covid-19 salgınına rağmen başka ülkelerde çalışmak için ülkeden ayrılma talepleri bu yıl da devam etti.

Kosova'da sağlık çalışanların Covid-19 salgınına rağmen başka ülkelerde çalışmak için ülkeden ayrılma talepleri bu yıl da devam etti.

Korona virüs salgını Avrupa'da hızla yayılmaya devam ederken, Kosova'da sağlık çalışanları salgına rağmen bu yılda ülkeyi terk etmeye devam etti. Kosova Sağlık Bakanı Armend Zemaj'ın sağlık çalışanlarının ülkeden ayrılmasını durdurmayı başardığını ifade etmesine rağmen durumun farklı olduğu ortaya çıktı. Bu yıl toplam 93 doktorun Kosova'yı terk etmek için başvuruda bulunduğu öğrenildi.

Kosova Sağlık Sendikaları Federasyonu Başkanı Blerim Syla yaptığı açıklamada, bu yıl sağlık çalışanlarının ülkeden ayrılma taleplerinin devam ettiğini aktardı. Görevden ayrılma taleplerinin arttığına dikkat çeken Syla, "Bu insanları işe alan ajanslar sürekli çalışıyor ve talep artıyor. Ülkedeki durum çok kırılgan" dedi.

Sağlık çalışanlarını ülkeyi terk etmeye iten başlıca nedenlerin çalışma koşulları, uzmanlıklar ve düşük ücretler olduğunu kaydeden Syla, Covid-19 salgınının sona ermesinden sonra bile sağlık çalışanlarının ülkeyi terk etme taleplerinin devam edeceğini sözlerine ekledi.

Ülkedeki siyasi aktörlerin sağlığı ön planda tutmadığına işaret eden Syla, "Kosova'daki mevcut siyasete baktığımda iyimser değilim. Politikacılarımızın pandemiyi unutacağını ve buna öncelik vermeyeceğini biliyorum. Doktor ve hemşerilerin kaçışını durdurmak için birlikte hareket etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Kosova Tabipler Odası Başkan Yardımcısı Naser Gjonbalaj ise yaptığı açıklamada, bu yıl içinde doktorların ülkeyi terk etmek için 93 talepte bulunduğunu bildirdi. Ülkeyi terk etme trendinin bu yıl da devam ettiğine vurgu yapan Gjonbalaj, istihdam başvurularının ağırlıklı olarak Almanya'dan geldiğini belirtti.

Ülkedeki durumu ve sağlık seviyesini yetersiz bulan doktorların başka ülkelerde iş bulmak için ülkeyi terk ettiğini kaydeden Gjonbalaj, sağlık çalışanlarının işten ayrılmasının ülke için bir sorun haline geldiğini vurguladı. - PRİŞTİNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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