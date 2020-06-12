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Pandemi döneminde dikilen domatesler ihracat yolunda

Pandemi döneminde dikilen domatesler ihracat yolunda Üreticilerin pandemi döneminde fedakarlık ile yetiştirdiği domateslerin hasadına başladı Mart ayında dikilen hasadına ise haziran ayı ortasında başlanan yazlık domateslerin kilosu 2,5 liradan alıcı buldu Mersin'in Erdemli ilçesinde mart...

12.06.2020 09:48 | Son Güncelleme: 12.06.2020 09:55

Pandemi döneminde dikilen domatesler ihracat yolunda

Üreticilerin pandemi döneminde fedakarlık ile yetiştirdiği domateslerin hasadına başladı

Mart ayında dikilen hasadına ise haziran ayı ortasında başlanan yazlık domateslerin kilosu 2,5 liradan alıcı buldu

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde mart ayında dikimi yapılan ve pandemi döneminde yetiştirilen domateslerin hasadına başlandı. Üreticilerin fedakarlık ederek pandemi döneminde yetiştirdiği yazlık sezon domatesler hem iç piyasada, hem de ihracat için toplanmaya başlandı. Toplanan salkım, çakır ve kırmızı domatesler kilosu 2.5 liraya kadar alıcı buldu.

Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, Oda Meclis Başkanı Aşkın Şahin ile birlikte domates üreticilerini ziyaret ederek yazlık sezonun bereketli olması dileğinde bulundu.

Başkan Rasim Şahin, Erdemli'nin 350-400 rakımında örtü altında yazlık sezon domates hasadının başladığını belirterek, çiftçilerin pandemi döneminde fedakarlık yaparak üretimi devam ettirdiklerini belirtti.

Çiftçilerin ekmeğini taştan çıkardığını ifade eden Şahin, "Türkiye genelinde domates üretimi yaklaşık 12 milyon tondur. Mersin bölgemizde ise 1 milyon ton domates üretimi gerçekleşmekte ve bunun da 500-600 bin tonu Erdemli'de üretilmektedir. Yeni hasat edilen domateslerimiz 2 lira ile 2,5 lira arasında satılmaktadır" dedi.

Domatesler Rusya, Ukrayna ve Kuzey Irak yolunda

Odanın Meclis Başkanı Aşkın Şahin ise ihracatla ilgili bilgi vererek, "Ortadoğu pazarına tamamen Türk domatesleri gitmekte. Domateslerimiz Rusya, Ukrayna ve Kuzey Irak'a da gitmekte. Üreticilerimiz artık her ülkenin istediği şekil ve renge göre domates hasadı yapmaktadır. Salkım domateslerimiz, kırmızı ve çakır domateslerimiz var. Ülkelerin bizden talep ettiği şekilde çiftçilerimiz domates toplamaktadır" diye konuştu.

Üreticiler ise pandemi döneminde yetiştirdikleri domatesin 2,5 liraya kadar alıcı bulduğunu dile getirerek, ürettikleri domateslerin kaliteli olduğunu ve daha çok ihracatçıyı bölgeye davet ettiklerini söyledi.

Açıkta ve örtü altında domates yetiştirilen Erdemli ilçesinde domates üretimi 12 ay buyunca devam ederken, 350-400 rakımında başlayan yazlık domates hasadı zamanla üretim yapılan bin 500 rakımına kadar devam edecek.

Pandemi döneminde dikilen domatesler ihracat yolunda

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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