'Pandemi döneminde depresyon yüzde 52 arttı'
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'Pandemi döneminde depresyon yüzde 52 arttı'

27.01.2021 10:17 | Son Güncelleme: 27.01.2021 10:27
'Pandemi döneminde depresyon yüzde 52 arttı'

UZMAN Klinik Psikolog Ceren Kaya, salgın döneminde depresyon ve kaygı bozukluğunun yüzde 52 arttığını belirterek, bu süreçte ruhsal sağlığı olumlu hale getirmek için uyku ve beslenme düzenine dikkat edilmesi ve egzersiz yapılması önerisinde bulundu.

UZMAN Klinik Psikolog Ceren Kaya, salgın döneminde depresyon ve kaygı bozukluğunun yüzde 52 arttığını belirterek, bu süreçte ruhsal sağlığı olumlu hale getirmek için uyku ve beslenme düzenine dikkat edilmesi ve egzersiz yapılması önerisinde bulundu.

Uzman Klinik Psikolog Ceren Kaya, yapılan araştırmalara göre depresyon ve kaygı bozukluğunun, Covid-19 pandemi süreci başından bu yana yüzde 52 arttığını söyledi. Pandemi öncesinde bu oranın yüzde 17'lerde olduğunu belirten Kaya, her geçen gün uzayan sürecin, bireylerde korku ve kaygıya neden olduğunu kaydetti. Kaya, pandemi sürecinde hasta olma ve ölüm korkusu, sosyallikten uzak kalmak ve zorunlu izole halinde hayata devam etmenin depresif belirtiler, kaygı bozuklukları, travma sonrası stres bozukluğu, hatta intihar gibi girişimi çeşitli psikiyatrik bozukluklarla ilişkilendirildiğini ifade etti. Depresyon ve kaygı bozukluğunun pandemi süresince en çok gençler, kadınlar, işsizler ve düşük gelire sahip bireylerde görüldüğünü vurgulayan Kaya, şunları söyledi:

"Bu durumun sebebi ilk başlarda bilinmeyen bir salgının korkusuyla evlere kapanma durumuydu. Yaz aylarında ülkemizde de yeni normale geçişle birlikte bireyler belirsizlikten rahatlama aşamasına geçmişlerdi. Ancak vaka artışı ve yasakların tekrar gündeme gelmesiyle salgının en başını yaşıyor gibi durumla karşı karşıya kalındı. Bu sosyal izolasyon bireylerin yalnızlık duygusuyla baş başa kalmasına sebep oldu. Bu şekilde yalnız kalmak bireyleri kendi iç dünyalarına döndürüp depresif ruh hali hissetmelerine sebep olmuştur."'UYKU VE BESLENME DÜZENİNE DİKKAT EDİLMELİ'

Gençlerin yasaklar sebebiyle rahatça dışarı çıkamadıklarını, okula gidemediklerini ve bu durumun depresif belirtilere neden olduğunu kaydeden Kaya, bu süreçte ruhsal sağlığı olumlu hale getirmek amacıyla uyku ve beslenme düzenine dikkat edilmesi, bağımlılık ihtimali olan davranışlar yerine fiziksel veya sosyal aktiviteler planlamanın doğru olduğunu söyledi. Kaya, fiziksel mesafe olsa da aile üyeleri ve arkadaşlarla görüntülü iletişim halinde olmanın da önemine değindi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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