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Pandemi döneminde değeri en çok artan ikinci el araçlar

Salgın dönemini kapsayan Aralık-Nisan ayları arasında, fiyatı en çok artan ikinci el otomobil yüzde 24,07 ile 2016 model Honda Civic 1.6 i-VTEC Eco oldu.

Pandemi döneminde değeri en çok artan ikinci el araçlar
16.05.2020 12:27 | Son Güncelleme: 16.05.2020 12:27

Salgın dönemini kapsayan Aralık-Nisan ayları arasında, fiyatı en çok artan ikinci el otomobil yüzde 24,07 ile 2016 model Honda Civic 1.6 i-VTEC Eco oldu. 2015 model yılı Ford Focus 1.5 TDCI, yüzde 23,75 fiyat artışıyla ikinci sırada gelirken, ikinci el değeri yüzde 22,22 artan 2015 model Dacia Duster 1.5 DCI 4x4 üçüncü sırada yer aldı. Bu modelleri, yüzde 21,96 fiyat artışıyla BMW 520d ve yüzde 21,22 artışla Hyundai i20 1.4 MPI takip etti.

Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) salgını, küresel çapta otomotiv üretimini ve pazarı olumsuz etkiledi. Türkiye'de ise özellikle yılın ilk aylarında sıfır otomobil tedarikinde yaşanan sıkıntılar, pandemi süreciyle daha da uzadı. 2019 yılının Aralık ayından 2020'nin Nisan ayına kadar olan dönemde, tüketici yeniden ikinci ele yönelirken, ikinci el fiyatları artmaya devam etti. Bu kapsamda, otomotiv sektörünün en büyük veri ve ikinci el fiyatlandırma şirketi Cardata, Aralık-Nisan dönemine ait kapsamlı bir ikinci el analizi çıkardı. Cardata verilerine göre; Aralık-Nisan döneminde, fiyatı en çok artan ikinci el otomobil yüzde 24,07 ile 2016 model Honda Civic 1.6 i-VTEC Eco oldu. 2015 model yılı Ford Focus 1.5 TDCI, yüzde 23,75 fiyat artışıyla ikinci sırada gelirken, ikinci el değeri yüzde 22,22 artan 2015 model Dacia Duster 1.5 DCI 4x4 üçüncü sırada yer aldı. Bu modelleri, yüzde 21,96 fiyat artışıyla BMW 520d ve yüzde 21,22 artışla Hyundai i20 1.4 MPI takip etti.

En çok satan ikinci ellerin fiyatı ortalama yüzde 12,33 arttı

Aynı dönemde, Türkiye pazarında en çok satan ikinci el araçların fiyat artışlarına bakıldığında ise, dört ayda ortalama yüzde 12,33'lük artış yaşanması dikkatleri çekti. Cardata verilerine göre, Aralık-Nisan döneminde, ülkemizde en çok satan ilk 3 model 2015 model Volkswagen Passat, 2017 model Fiat Egea ve 2016 model Volkswagen Passat oldu. Bu dönemde, 2015 model Volkswagen Passat 1.6 TDI BMT'nin fiyatı yüzde 11,87 oranında arttı. 2017 model Fiat Egea 1.3 MultiJet'te bu artış yüzde 10,18 olarak gerçekleşirken, 2016 model Volkswagen Passat 1.6 TDI BMT yüzde 11,03 oranında fiyat artışı yaşadı. En çok satan ilk 10 ikinci el otomobiller içerisinde fiyatı en çok yükselen modellere bakıldığında ise, yüzde 16,04 ile 2015 model Ford Focus 1.6 TDCI başı çekti. Bu modeli sırasıyla yüzde 15,14 fiyat artışıyla 2016 model yılına ait Volkswagen Polo 1.4 TDI BMT ve yüzde 14,82 fiyat artışıyla 2017 model Renault Megane 1,5 DCI takip etti.

"2020 de ikinci elin yılı olacak"

Otomotiv sektörünün lider otomotiv data sağlayıcı şirketi olarak, yılın ilk 4 aylık dönemine ait kapsamlı bir ikinci el analizi yaptıklarını belirten Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, "Senenin başında, 0 kilometre araç tedarikinde ciddi bir bulunurluk problemi vardı. Buna, Mart ayından itibaren Covid-19 salgınının getirdiği etkiler de eklenince 0 kilometre araç neredeyse bitti ve talep ikinci ele doğru yöneldi. Şu anda, ikinci el araç fiyatları yaşanan talep patlamasından dolayı yükselmeye devam ediyor. Markalar, Mayıs ayı itibariyle yeniden üretime döndü ama bu dönüş az kapasite ve az üretimle gerçekleşiyor. Yani önümüzdeki Mayıs, Haziran ve Temmuz döneminde de ikinci ele olan talep devam edecektir. Diğer yandan, kurdaki artışın araç fiyatlarına yansıması nedeniyle 0 kilometre fiyatlarının bugünden yüzde 7-8 oranında daha yukarıda olacağını öngörmekteyiz. Sonuç olarak, ikinci elde yükselen fiyatların geri gelmeyeceğini, aksine belirli bir ölçüde artmaya devam edeceğini düşünüyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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