Pandemi döneminde bin 570 kişi çeşitli meslek alanlarında kurs gördü
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Pandemi döneminde bin 570 kişi çeşitli meslek alanlarında kurs gördü

İhlas Haber Ajansı / Öznur Demir - Haberler | Yerel

Pandemi döneminde bin 570 kişi çeşitli meslek alanlarında kurs gördü Bayburt Halk Eğitim Merkezi'nde pandemi sürecinde bin 570 kişi çeşitli meslek alanlarında kurs gördü.

Pandemi döneminde bin 570 kişi çeşitli meslek alanlarında kurs gördü

BAYBURT - Bayburt Halk Eğitim Merkezi'nde pandemi sürecinde bin 570 kişi çeşitli meslek alanlarında kurs gördü. Şehrin kültürel ve sanatsal hayatına destek sağlayan kurslardan oluşan video, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan kliple basınla paylaşıldı.

Bayburt'ta 'Hayat Boyu Öğrenme' mottosuyla 7'den 70'e vatandaşlar Halk Eğitim Merkezi'nde açılan kurslardan faydalanabiliyor. Pandemi sürecinde de kurslara ilgi fazla olurken bin 570 kişi çeşitli meslek alanlarında kurs gördü.

Sürü yönetimi elemanı kursundan arıcılığa, ehram dokumacılığına kadar yöreye has kurslardan faydalanabilen kursiyerler, kendilerini geliştirmenin mutluluğunu yaşadı.

Çeşitli meslek alanlarında devam ettirilen kurslardan hazırlanan video klip kamuoyuyla paylaşıldı.

Yayınlanan video Bayburt'ta beğeni topladı.

Pandemi döneminde bin 570 kişi çeşitli meslek alanlarında kurs gördü
Pandemi döneminde bin 570 kişi çeşitli meslek alanlarında kurs gördü
Pandemi döneminde bin 570 kişi çeşitli meslek alanlarında kurs gördü
Pandemi döneminde bin 570 kişi çeşitli meslek alanlarında kurs gördü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Öznur Demir

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