Pandemi döneminde barınaklardaki köpek sayısı arttı
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Pandemi döneminde barınaklardaki köpek sayısı arttı

16.01.2021 10:56 | Son Güncelleme: 16.01.2021 11:05
Pandemi döneminde barınaklardaki köpek sayısı arttı

TÜM dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle barınaklardaki köpek sayısı arttı.

TÜM dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle barınaklardaki köpek sayısı arttı. Sahiplendiği köpeklere bakmakta zorlanan ve koronavirüsün hayvanlardan bulaştığını düşünen kişilerin köpeklerini terk ettiğini belirten barınak işletmecesi Bilgehan Tufanoğlu, "Pandemi döneminde barınağa gelen köpek sayısında ortalama yüzde 40-50 oranında bir artış söz konusu oldu. Sokakta savunmasız kalan hayvanlarımızı barınağımızın çatısı altına almak zorunda kaldık" dedi.

HEPSİ ÖMÜRLÜK YUVALARINI BEKLİYOR

Duru Patiler Sokak Hayvanları Koruma Derneği tarafından sokağa terk edilen, şiddet gören kedi ve köpekler İstanbul Çekmeköy'de bir barınakta koruma altına alınarak bakımları yapılıyor. Derneğin Başkan Yardımcısı Bilgehan Tufanoğlu, "Dernek olarak sokaktan kurtulan sahipsiz ya da sahiplenip sokağa terk edilmiş, trafik kazası geçirmiş, şiddet görmüş köpekleri himayemize alıyoruz. Veteriner kontrollerini yaptıktan, ilaçlarını verdikten sonra sosyal medya aracılığı ile ömürlük yuvalarına kavuşacak sahiplendirme ilanları veriyoruz. 10-15 kö

pekle yola çıkmıştım. Şimdi 150'ye yakın köpek ve 50'ye yakın kedimiz var. Hepsi bir yuva bekliyor" dedi.

PANDEMİ BARINLARI DA VURDUBir yılı aşkın süredir tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi döneminde barınaktaki köpek sayısının arttığını söyleyen Tufanoğlu, "Pandemi döneminde barınağa gelen köpek sayısında ortalama yüzde 40-50 oranında bir artış söz konusu oldu. Koronanın hayvanlardan bulaştığına inanan insanlar köpeklerini kedilerini sokağa terk ettiler. Sokakta savunmasız kalan hayvanlarımızı barınağımızın çatısı altına almak zorunda kaldık" diye konuştu. Tufanoğlu, kurtarılacak hayvanlar için tüm ihbarları dikkate aldıklarını ve her cana el uzatmak için çabaladıklarını ifade etti. Bilgehan Tufanoğlu, "Kendi sokağında ya da çevresinde kurtarmış evinde bakma imkanı olmayan insanlar mama karşılığında ya da veteriner masrafları karşılığında bize de destek amaçlı köpeklerini buraya getiriyorlar. Burada bakılmasını sağlıyorlar. Onlar da hem kendi köpeklerine hem bizlere destek oluyorlar" dedi.

BOYNUNDAN VURULAN BİR KÖPEK ÖMÜRLÜK YUVASINI BEKLİYORBir hayvan sever tarafından kurtarılan ve boynundan vurulduğu öğrenilen bir köpek de ömürlük sahibini ve yuvasını bekliyor. Kırklareli'nin bir köyünden yaralı köpeği kurtaran hayvan sever, "Köpek Kırklareli'nden geldi. Biz orada bir köyde beslemeye gidiyorduk. Boynunda bir akıntı vardı. Çok korkak bir köpek olduğu için bir türlü yakalayamamıştık. Bu 1-2 ay devam etti. Daha sonra bir şekilde yakalayıp veterinere götürdük ve röntgen çekildiği zaman boynunda bir kurşun olduğu ortaya çıktı. Daha sonra ameliyat oldu. Şu an burada bakılacak ama biz ona ömürlük bir yuva arıyoruz" ifadelerini kullandı.

Pandemi döneminde barınaklardaki köpek sayısı arttı
Pandemi döneminde barınaklardaki köpek sayısı arttı
Pandemi döneminde barınaklardaki köpek sayısı arttı
Pandemi döneminde barınaklardaki köpek sayısı arttı
Pandemi döneminde barınaklardaki köpek sayısı arttı
Pandemi döneminde barınaklardaki köpek sayısı arttı
Pandemi döneminde barınaklardaki köpek sayısı arttı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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