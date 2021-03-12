Pandemi döneminde badem yetiştiriciliği eğitimi
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Pandemi döneminde badem yetiştiriciliği eğitimi

12.03.2021 12:11 | Son Güncelleme: 12.03.2021 12:43
Pandemi döneminde badem yetiştiriciliği eğitimi

Antalya Ticaret Borsası (ATB) ile Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen Pandemi Döneminde Eğitim Programları, badem yetiştiriciliği eğitimi ile devam ediyor.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) ile Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen Pandemi Döneminde Eğitim Programları, badem yetiştiriciliği eğitimi ile devam ediyor. Koronavirüs döneminde tarımsal eğitim faaliyetlerini etkin ve sürdürülebilir hale getirmek amacıyla başlatılan ve tüm hızıyla devam eden tarımsal eğitim programlarına ilgi yoğun.

A'dan Z'ye badem eğitimi

Online düzenlenen, ücretsiz ve belgeli bademe eğitim programı, 16-25 Mart tarihleri arasında 4 oturumda yapılacak. Eğitiminde ilk dersi Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yeşim Okay, dünya ve Türkiye'de badem üretimi, ekolojik istekleri, döllenme biyolojisini anlatacak. 16 Mart'ta Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden Dr. Ajlan Yılmaz, bademde bahçe tesisi ve kültürel uygulamalar hakkında bilgi verecek. 23 Mart'taki eğitimde Adıyaman Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden Dr. Ela Tohumcu bademde hastalıklar ve mücadelesini anlatacak. Eğitimin son günü 25 Mart'ta Adıyaman Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden Ziraat Yüksek Mühendisi Öznur Çağlar, badem zararlıları ve mücadelesini anlatacak.

Tarımda eğitim seferberliği

Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, pandemi döneminde düzenledikleri eğitimlerde sütten ekmeğe, komposttan kiraza, tıbbi aromatik bitkilerden peynire çok geniş alanda binlerce kişiye eğitim verdiklerini belirtti. Gelen talep doğrultusunda badem yetiştiriciliğini de gündeme aldıklarını söyleyen Çandır, "Tarımsal eğitimin önemine inanıyoruz ve bunun için eğitim seferberliği düzenledik. Binlerce kişi eğitimlerimize katılarak yaptığı işi daha bilinçli ve verimli yapmaya başladı. Eğitimlerimiz devam edecek" diye konuştu.

Bin 400'ün üzerinde başvuru

Antalya Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, badem eğitim programına ilginin yoğun olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, "Eğitime 1400'ün üzerinde başvuru oldu" dedi. Karaca, Almanya, KKTC, Moldova, Yunanistan, Kazakistan, Bulgaristan, Suudi Arabistan, Ürdün gibi ülkelerden de başvuru geldiğine dikkat çekti. Badem üretimine ilginin her geçen gün arttığını belirten Karaca, "Birçok üretici bu konuda yatırım yapmak istiyor. Üreticilerin bahçe kurulumundan yetiştirmeye hata yapmasını engellemek, çiftçilerimizin gelirlerini artırmak ve meslektaşlarımıza bu konuda ihtiyaç duyduğu bilgiyi vermek amacıyla bu eğitimi düzenledik" diye konuştu. - ANTALYA

Pandemi döneminde badem yetiştiriciliği eğitimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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