Pandemi döneminde Ar-Ge yatırımlarında artış yaşandı

Bankacılık başta olmak üzere tüm sektörlere yönelik yazılım ve sistem entegrasyonu çözümleri sunan bilişim şirketi ASEE Türkiye, Turkishtime Dergisi tarafından hazırlanan "Ar-Ge 250, Türkiye'nin En Çok Ar-Ge Araştırması Yapan Şirketleri" araştırmasında, iki yıl üst üste en çok Ar-Ge...

Bankacılık başta olmak üzere tüm sektörlere yönelik yazılım ve sistem entegrasyonu çözümleri sunan bilişim şirketi ASEE Türkiye, Turkishtime Dergisi tarafından hazırlanan "Ar-Ge 250, Türkiye'nin En Çok Ar-Ge Araştırması Yapan Şirketleri" araştırmasında, iki yıl üst üste en çok Ar-Ge araştırması yapan 250 şirketten birisi olduğunu duyurdu. Araştırmaya göre, pandemide Ar-Ge bütçesinde artış yaşandığı kaydedildi.

Ekonomi ve iş dünyası portalı Turkishtime dergisinin bu yıl sekizincisini gerçekleştirdiği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan onaylı Ar-Ge merkezine sahip firmaların yaptığı geri bildirimlere göre hazırlanan ve 2020 yılına ait verileri içeren raporda, 58 Ar-Ge personeli, 12 Ar-Ge projesi ve Ar-Ge harcaması ile ASEE Türkiye'nin, yazılım firmaları arasında ilk 10 sırada yer aldığı bildirildi

"PANDEMİYE RAĞMEN AR-GE BÜTÇESİNDE ARTIŞ YAŞANDI"

Araştırmaya göre, Türkiye'nin 500 lider firmasının 2020 yılında ayırdığı Ar-Ge bütçesi, bütün dünyayı etkileyen ve en büyük ekonomilerde bile daralmaya neden olan Kovid-19 pandemisine rağmen 1 milyar 443 milyon liralık bir artış göstererek toplam 16 milyar 995 milyon liraya ulaştı.

ASEE Türkiye Ülke Lideri Hatice Ayas, "Pandemi dönemi, sağlık ve teknoloji başta olmak üzere bir çok alanda Ar-Ge faaliyetlerinin ne kadar önemli olduğunu bize tekrar gösterdi. ASEE Türkiye olarak bu dönemde Ar-Ge projelerimize ağırlık vererek planlananın da üzerinde bir yatırım gerçekleştirdik. Turkishtime Dergisi'nin listesinde bu yıl da yer almaktan gurur duyuyoruz. Tüm çalışanlarımıza, müşterilerimize ve iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum. Ar-Ge yatırımlarımız önümüzdeki yıllarda da artarak devam edecek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı