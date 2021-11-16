Pandemi döneminde açık büfe restoranlarda israf yüzde 40 azaldı

ANTALYA (DHA) - KORONAVİRÜS bulaş riskini azaltmak için pandemi döneminde otellerin açık büfe restoranlarında uygulanan 'tabaklara porsiyon' sayesinde yiyecek israfının yüzde 40 oranında azaldığı tespit edildi.

Turizm kenti Antalya'da her yıl milyonlarca tatilciyi ağırlayan 5 yıldızlı turizm tesisleri, yıllardır 'her şey dahil' hizmeti veriyor. Bu hizmet kapsamında tatilci turizm tesisinin açık büfe restoranından istediği ürünü istediği kadar alabiliyordu. Koronavirüs önlemleri kapsamında tatilcilerin gıdaya teması yasaklanarak, hem otel çalışanları hem de tatilciler bulaş riskinden korundu. Özellikle açık büfe restoranlardaki israfın büyük oranda önüne geçildi.