Pandemi döneminde ABD'de Türk lezzetleri Hibrit Tadım Etkinliğiyle tanıtıldı

Türkiye'de gıda ihracatının lideri konumundaki Ege İhracatçı Birlikleri, dünyanın en büyük gıda ithalatçısı Amerika Birleşik Devletleri'ni radarına aldı.

ABD pazarına 2 milyar dolar ihracat hedefleyen gıda sektöründen hibrit tanıtım etkinliği atağı

Türk lezzetlerinin ABD'liler tarafından daha fazla tercih edilmesi için TURQUALITY Projesi başlatan Ege İhracatçı Birlikleri pandemi döneminde Türkiye'nin ilk Hibrit Tadım Etkinliğine imza attı.

Covid-19 virüsüne karşı bağışıklık sistemini güçlendiren Türk kuru meyvelerinden hazırlanan menüler ABD'li ünlü şefler tarafından hazırlanarak ABD'li ithalatçılara, otel ve restoranların satın alma direktörlerine tattırıldı.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri Şemsettin Özgür, Yusuf Gabay ve Birlik Üyesi Can Erim ise; çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incirin lezzetini, bağışıklık sistemine faydalarını anlattılar.

Ege İhracatçı Birlikleri'nin, Ticaret Bakanlığı destekli TURQUALITY Projesi kapsamında ABD pazarında, Türk gıda ürünleri için tanıtım atağı başlattıklarını dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, pandemi nedeniyle tadım etkinliğini Hibrit Tadım Etkinliğine dönüştürdüklerini belirtti.

Turquality Projesi ile ilgili bugüne kadar yapılan çalışmaları özetleyen Celep, "Proje kapsamında ilk olarak, Las Vegas'taki önde gelen otel ve restoranlarda çalışan ünlü şefler ile altı farklı sektör bünyesindeki ürünlerin kullanıldığı yemek ve tatlıları içeren tanıtım filmleri çektik. Las Vegas Üniversitesi (UNLV) Aşçılık Okulu mutfağında çekilen filmlerde şefler, kendi tarif ve menülerini Türk ürünleriyle hazırladılar" dedi.

Projede ikinci aşama Hibrit Tadım Etkinliği oldu

Dört yıl sürecek olan proje kapsamında ikinci faaliyet olarak yeni sezona girilen Türk kuru meyvelerine yönelik Hibrit Tadım Etkinliğine imza attıklarını anlatan Başkan Celep sözlerini şöyle sürdürdü; "Las Vegas Üniversitesi ve Caesars Entertaintment ortaklığında, geleceğin otel konseptinin geliştirilmesine yönelik kurulan Black Fire İnovasyon Merkezinde yaptığımız hibrid etkinliğe, başta Las Vegas Üniversitesi (UNLV) Turizm-Otelcilik Okulu Dekanı Prof. Dr. Stowe Shoemaker ve 2005 - 2007 yılları arasında Beyaz Saray Konuk Şefliği yapmış olan Şef Lucio Arancibia olmak üzere üst düzey şef ve satın alma direktörleri katıldılar. Yıllık 740 milyar dolarlık gıda ürünleri tüketen ABD pazarında 1 milyar dolar seviyesinde olan gıda ürünleri ihracatımızı 2023 yılında 2 milyar dolara taşımak istiyoruz. İki ülke arasındaki dış ticareti 100 milyar dolara çıkarma iradesi ve pandemi sonrasında sağlıklı gıda ürünlerine talep artışı bizi bu konuda motive ediyor. Anadolu topraklarında yetişen dünyanın en kaliteli gıda ürünlerini ABD'li tüketicilerle buluşturacağız."

Özgür; "Şekerli atıştırmalıklar yerine kuru meyve tüketin"

Hibrit Tadım Etkinliğinde; Şef Raul Villa tarafından, kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incir den yapılan menülerin sunumu ve tadımının ardından, konuşan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Şemsettin Özgür, çekirdeksiz kuru üzümün şekerli atıştırmalıklara göre daha sağlıklı olduğu vurgusunu yaptı. Tatlı menülerinde kuru meyveli tatlıları tavsiye etti.

Gabay; "Kuru meyveleri tercih edin, şekerden kurtulun"

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Gabay ise; aşırı şeker tüketimine bağlı obezite, diyabet gibi hastalıkların yoğun görüldüğü ABD'de tatlı menülerinde çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayısının tercih edilmesi halinde şeker kullanımına ihtiyaç kalmayacağının altını çizdi.

Erim; "Kuru kayısı temini için adresiniz Türkiye"

Türkiye'nin, kuru kayısı da, dünyanın en büyük üreticisi ve tedarikçisi konumunda olduğu bilgisini veren Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Üyesi Can Erim, kuru kayısı temini için Türkiye'yi adres gösterdi.

Las Vegas Üniversitesi (UNLV) Turizm-Otelcilik Okulu Dekanı Prof. Dr. Stowe Shoemaker: "Eğitim ağırlıklı gıda programlarını okuldaki eğitimlerinin bir parçası yapmak çok anlamlı olacaktır"

(UNLV) Turizm-Otelcilik Okulu Dekanı Prof. Dr. Stowe Shoemaker, gerçekleştirlen hibrit etkinlik tarzındaki eğitim ağırlıklı gıda programlarının okuldaki eğitimlerin bir parçası yapmanın çok anlamlı olacağını belirtti.

Şef Lucio Arancibia; "Türkiye'den sağlıklı gıdaların ABD'ye gelişini hızlandırmalıyız"

2005 - 2007 yılları arasında Beyaz Saray Konuk Şefliği yapmış olan Şef Lucio Arancibia, aşırı şeker kullanımının tetiklediği diabet ve diğer hastalıkların önlenmesi için Türkiye'den sağlıklı kuru meyvelerin ABD pazarına girişinin hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki 6 gıda birliğinin yer aldığı TURQUALITY Projesi kapsamında 4 yıl süreyle Türk gıda ürünlerini ABD'lilere tanıtan etkinlikler gerçekleştirilecek.

Türkiye, 2020/21 sezonunda çekirdeksiz kuru üzümde 271 bin ton, kuru incirde 85 bin 500 ton ve kuru kayısıda 78 bin ton rekolte bekliyor. Türkiye, her üç üründe de ihracatta dünya lideri konumunda.

2019/20 sezonunda Türkiye, çekirdeksiz kuru üzüm ihracatından 510 milyon dolar, kuru kayısı ihracatından ise; 253 milyon dolar döviz geliri elde etti. Türkiye, 29 Eylül 2020 tarihinde sona erecek kuru incirde ise; 19 Eylül 2020 tarihi itibariyle 239 milyon dolarlık ihracatı hanesine yazdırdı.

2019/20 sezonunda Türkiye'den ABD'ye yapılan kuru meyve ihracatı 76 milyon dolar olurken; kuru kayısıdan 37 milyon dolar, kuru incirden 36,4 milyon dolar ve kuru üzümden 2,5 milyon dolar döviz geliri elde edildi.

Kaynak: Bültenler