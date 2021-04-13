Pandemi döneminde 30 milyon dolarlık yatırım
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Pandemi döneminde 30 milyon dolarlık yatırım

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Pandemi döneminde 30 milyon dolarlık yatırım

Demir çelik sektöründe hizmet veren Doğanay Boru Profil'in yöneticisi Fatih Sipahi, demir çelik fiyatlarında yüzde 250'lik bir artış yaşandığına dikkat çekerek, fiyat artışının devam edeceğini söyledi.

Demir çelik sektöründe hizmet veren Doğanay Boru Profil'in yöneticisi Fatih Sipahi, demir çelik fiyatlarında yüzde 250'lik bir artış yaşandığına dikkat çekerek, fiyat artışının devam edeceğini söyledi.

Pek çok sektörü ilgilendiren demir çelik fiyatlarındaki artışın 2021 yılının son çeyreğine kadar devam edeceğini öngören Fatih Sipahi, pandemiye rağmen yeni yatırımlarla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Pandemi sürecinde üretimin azalması ve buna karşın artan talep nedeniyle ürün tedariğinin zorlaştığını dile getiren Doğanay Boru Profil'in yöneticisi Fatih Sipahi, 30 milyon dolarlık yatırım ile haddeleme ve tavlama fabrikası kuracaklarını, tesisin önümüzdeki eylül ayı içinde faaliyete geçeceğini belirtti.

Eylül ayından faaliyete geçecek

Yatırım hakkında bilgi veren Sipahi sözlerine şöyle devam etti:

"2021 deki ekstra 30 milyon dolarlık yatırım ile İstanbul demir çelik piyasasında pandemiye rağmen bu yatırımı yapmamız dikkat çekti. Demir çeliğin zamlanmasıyla mobilya, bisiklet, ütü masası, sandalye, masa gibi yüzlerce ürünün fiyatları yüzde 200 yüzde 250 gibi artışa geçti. İnşaat sektörü de bu artıştan etkilenen iş kollarının başında geliyor. Talep çok olduğu için demir çelik üreticileri pandemi süresince üretim zorlukları yaşıyor. Bu nedenle ürün yetiştiremiyorlar. Tedarik sorunundan dolayı bu durum, malzemenin çok ciddi bir zam görmesine neden oluyor. Bugün siparişini verdiğimiz ham madde 5 ay sonra bize teslim ediliyor. Biz de ham maddemizi haddeleme ve tavlama yaparak kendimiz üreteceğiz. Fabrika önümüzdeki Eylül ayında faaliyete geçecek. Üretim kapasitesinin ise 7 bin 500 ton olmasını hedefliyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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