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Pandemi dönemi iletişim planı nasıl yapılmalı?

AdColony yayınladığı "COVID-19 Dönemi Reklamveren Rehberi"nde markalara bu dönemde iletişimlerini nasıl yapmaları gerektiği ve mesajlarını verirken akıllarında bulunmaları gereken beş önemli noktaya değiniyor.

Pandemi dönemi iletişim planı nasıl yapılmalı?
21.05.2020 13:12 | Son Güncelleme: 21.05.2020 13:14

Covid-19'un hepimizi kişisel olarak etkilediği, gündelik yaşamlarımızı ve tercihlerimizi değiştirmeye zorladığı bu dönemde, markaların ve endüstrilerin de bu durumdan fazlasıyla etkilendiğini söylemek yanlış olmaz. Yeni normale sadece toplumun değil markalarında adapte olması gerekiyor. Bu dönemde markalar için vermeleri gereken en önemli karar; hangi mecraya ne kadar yatırım yapması gerektiği ve potansiyel müşterilerine seslerini duyurmak için hangi yolu izlemesi gerektiği.

En son yayınlanan Covid Game Trends raporuna göre kullanıcıların %46'sı mobil cihazlarını iş dışında daha sık kullanmaya başlarken karantina süresince kullanıcılar 858 milyon yeni uygulamayı cihazlarına indirdi. Dijital olmadan bir dünya hayal dahi edemiyorken, yaşadığımız süreçte bu durum tam anlamıyla ete kemiğe büründü diyebiliriz İnsanların kendilerini izole etmesiyle en fazla eğlence ve güvenilir bilgilere ihtiyaç duyuyor.

Bu dönemde markaların uygulama içi reklamlarında dikkat etmeleri gereken en önemli maddelerden bir tanesi mesajlarında ve içeriklerinde bir değer yaratmaları. Tüketiciler kişisel hijyene olan farkındalığı artmışken, markalardan da aynı özveriyi, titizliği ve sosyal farkındalığı bekliyorlar. Markaların mesajlarında tüketicilere yardımcı olacak ve hayatlarını kolaylaştıracak ipuçları vermeleri tüketicilerin markaya daha samimi bakmalarını sağlıyor. Kullanıcıların %18'i endişelerini azaltan ve kendilerini anlayan reklamlara daha sıcak bakıyor. Aynı zamanda %30'u gündelik hayatlarını kolaylaştırabilecek, gerçekçi reklamlara daha fazla ilgi gösteriyor. Markalar için bu dönemde hedef kitlelerine ulaşmanın yolu mobilden geçerken, AdColony'nin gerçekleştirdiği "Coronavirus Etkisi Anketi" ne göre kullanıcıların %85'i rahatlamak için mobil oyun oynuyor.

Markalar için reklamlarında hedef kitlelerine ilgili ürünle ve kişisel mesajlarla ulaşması çok önemli. Doğru kanal ve mesaj ile bu dönemde tüketicilerinin gözünde çok özel bir yer edinmeleri kaçınılmaz. "Coronavirus Etkisi Anketi" ne göre kullanıcıların %47'si her gün en az bir kere mobil oyun oynarken, %33'ü gün içinde birden fazla kez mobil oyunlarda vakit geçiriyor. Bu durum mobil oyunları reklam verenler için vazgeçilmez kılmaya devam ediyor. Tabiki burada doğru reklam formatını da seçmek markayı hedef kitlesine daha da yakınlaştırdığını unutmamak lazım. Uygulama içinde ödüllü reklamlar müşteriyi mutlu ediyor. Özellikle kullanıcı tarafından gönüllü başlatılan reklamlar daha diğer reklamlara göre 3 katı daha fazla tercih ediliyor ve %90 daha fazla sonuna kadar izleniyor.

Kullanıcılara oyun içinde ek can hediye eden reklamlar daha çok tercih edilirken, kullanıcıların %23'ü ihtiyacı olan ürünü fark ettiren reklamları, %35'i ise etkileşime geçebildkleri reklamları tercih ediyor. En iyi etkileşimini sağlamak için reklamverenlerin kullanıcıları markalarıyla vakit geçirmeye teşvik etmesi en önemli noktaların başında geliyor. Burda markalar için önemli olan bir diğer konu ise, akılda kalıcı olmak. Uygulama içinde tam ekran gösterilen reklamlar her zaman daha fazla akılda kalıyor ve markanın hatırlanma oranını artırıyor. Özellikle reklamlarınızın 30 saniye veya daha kısa olması ürününüzün kullanıcının ilgisini çekmesini sağlıyor çünkü bir dakikadan uzun mobil video reklamlar kullanıcıların %60'ının ürüne ve reklama olan dikkatini dağıtıyor.

COVID-19 Dönemi Reklamveren Rehberi bu dönem yayınlanan bir çok araştırmayı bir araya getirerek, reklamverenler için dönemsel bir el kitabı görevi görüyor. Dijital reklam kampanyalarının olmazsa olmaz unsurlarını inceleyerek bu dönem yapılması gerekenlere odaklanan raporda; hedefleme, içerik, reklam formatı, etkileşim ve mecra konusunda bu dönem dikkat edilmesi gereken noktalar ve araştırma sonuçları yer buluyor.

Kaynak: Bültenler

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