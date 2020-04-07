Pandemi doktoru yarbay nereye gittiğini soran polislere sert çıktı
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Polis, Bursa, Güncel

Pandemi doktoru yarbay nereye gittiğini soran polislere sert çıktı

Bursa'da görevli polis memuru ile yarbay olduğunu iddia eden şahıs arasında yaşanan ilginç diyalog kameralara yansıdı.

07.04.2020 18:30 | Son Güncelleme: 07.04.2020 18:30
Pandemi doktoru yarbay nereye gittiğini soran polislere sert çıktı

Bursa'da görevli polis memuru ile yarbay olduğunu iddia eden şahıs arasında yaşanan ilginç diyalog kameralara yansıdı. Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulama yapan polis ekipleri tarafından çevrilen otomobildeki yarbay olduğunu belirten bir kişi kendisine karşı kaba üslup kullandığını iddia ettiği polis memuruna "Senin amirin bak daha teğmen yarbayım ben yarbay. Aramızda kaç gömlek var? Maaşın kaç para, ederin kaç para?" şeklinde hakaret etti.

Olay, 31 Mart tarihinde saat 21.00 sıralarında Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan otoyol gişesinde meydana geldi. Gişelerde kurulan kontrol noktasında polis ekipleri tarafından, Balıkesir'den gelen 34 AAS 829 plakalı otomobil durduruldu. Ekipler otomobil sürücüsünden ehliyet ve ruhsatını vermesi talebinde bulunurken alınan korona virüs tedbirleri kapsamında sürücüye "Nereden gelip, nereye gidiyorsunuz?" sorusu soruldu. M.M., polis ekiplerine kendisinin yarbay olduğunu söyledi. Ekiplerin ısrarla ehliyet ve ruhsat istemesi üzerine yarbay olduğunu tekrar belirten otomobil sürücüsü, polis ekipleriyle tartışmaya başladı.

"Senin maaşın kaç para? Ederin kaç para? Yarbayım ben"

Durdurulduğu için tartışmaya başlayan M.M.'nin, polis memuruna "Senin amirin bile daha asteğmen senin amirine dahi askerlik yaptırdım ben" demesi üzerine emniyet mensubu "Ben de askerlik yaptım, hem de şerefli bir şekilde" cevabını verdi. Tartışmanın büyümesi üzerine sinirlenen M.M. "Ben yarbayım, ne demek benim yarbay olmam seni ilgilendirmiyor. Bugüne kadar askerlik yaparken iyiydi. Bu kadar mı kaldı geriye kaldık. Bağırma, sesini çıkartma benim yanımda. Yarbayım ben yarbay. Aramızda kaç gömlek var? Maaşın kaç para, senin ederin kaç para?" diye hakaretlerde bulundu. Olay yerinde bulunan genç komiser yardımcısına da çatan yarbay, "Benim mahiyetindeki adam benim yanımda konuşamaz. Sende mahiyetine sahip çıkacaksın yoksa sana saygısızlık yapıyor bana yapmıyor" dedi. Bağırıp çağıran M.M. daha sonra otomobile binerek uzaklaştı. Hakaretler savuran M.M.'nin İstanbul Okmeydanı'nda eski GATA Askeri Hastanesi olarak bilinen Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde pandemi doktoru olarak görev yapan tabip yarbay olduğu öğrenildi. M.M., hakkında görevli polis memurları suç duyurusunda bulundu.

Yarbay hakkında hem adli hem idari soruşturma başlatıldı

Olay anında çekilen videonun sosyal medyaya düşmesinin ardından harekete geçen Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Bursa Valiliği de olayla ilgili olarak yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "07.04.2020 günü sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında yol kontrol uygulama noktasındaki polis memurları ile yarbay olduğunu iddia eden araç sürücüsü arasındaki hakaret içerikli tartışmanın, ilimiz İzmir-Bursa Otoyolu Gişeleri'nde bulunan Polis Uygulama Noktası'nda 31.03.2020 tarihinde meydana geldiği tespit edilmiştir. Konu ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından adli, Valiliğimiz tarafından da idari soruşturma başlatılmıştır" denildi

(İHA)

Kaynak: İHA

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