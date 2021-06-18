Pandemi doğrudan satış sektöründe büyümeyi tetikledi
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Pandemi doğrudan satış sektöründe büyümeyi tetikledi

Pandemi doğrudan satış sektöründe büyümeyi tetikledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Yapılan araştırmaya göre, pandemi döneminde her 5 kişiden birisi gelirini arttırmak için doğrudan satış sektöründe çalışmaya başladı.

Yapılan araştırmaya göre, pandemi döneminde her 5 kişiden birisi gelirini arttırmak için doğrudan satış sektöründe çalışmaya başladı. Pandemi sektördeki büyümeyi yüzde 5 oranında arttırdı. Kadınlar, erkeklere göre sektörde çalışmaya ve gelir elde etmeye daha yatkın.

Doğrudan Satış Sektöründe faaliyet gösteren QNET ve Akademetre Araştırma şirketinin iş birliğiyle bu yılın Nisan ayında 'Doğrudan Satışa Yönelik Yaklaşımlar, Esnek Çalışma Modeline Yönelik Yaklaşımlar, Ek İşe Yönelik Yaklaşımlar ve Covid-19 Sürecinin Etki Değerlendirmesi' başlıklarında Türkiye çapında bir araştırma gerçekleştirildi. Araştırma; reel ekonominin değişen dinamiklerine, doğrudan satış sektörüne ve pandemiyle birlikte yerleşen esnek çalışma modeli ve ek gelir arayışına ayna tutuyor.

"Kadınların yüzde 26'sı pandemide doğrudan satış sektörüne girdi"

Araştırma esnek çalışma koşullarının artması, hane gelirlerinin azalması, kısa çalışma ödeneğiyle çalışmaya devam edilmesi gibi önemli faktörlerin doğrudan satış sektörüne ilgiyi arttırdığı ve ek gelir kapısı olarak görüldüğünü tespit ediyor. Covid-19 sürecinin başlamasıyla birlikte sektörün büyüdüğünü kendi bağımsız temsilcilerindeki artıştan fark ettiklerini belirten QNET Pazarlama ve İletişim Müdürü Irmak Sütçü, "Araştırma her 5 kişiden birinin gelirini arttırmak için doğrudan satış sektörünü tercih ettiğini ortaya koydu. Kadınların yüzde 50'si doğrudan satışla gelirlerini arttırmak istediklerini belirttiler. 20-34 yaş arası genç kitlede bu dönemde doğrudan satışla gelirlerini arttırmayı düşünenlerin oranı ise yüzde 50'lere ulaşmış durumda. Türkiye'de kadınların yüzde 50'si aile ekonomisine katkıda bulunmak gelirlerini arttırmak için doğrudan satış sektörüne girmeyi düşünüyor. Pandemi sürecinde de yüzde 26'sı sektöre adım atmış durumda. Bu sektörün önündeki potansiyeli de gözler önüne seriyor" dedi.

"Z kuşağında gidilecek yol var"

Sütçü, araştırmanın sektöre de ışık tuttuğunun altını çizerek, şunları söyledi: "Elde ettiğimiz bilgiler doğrultusunda her 10 kişiden 7'si (yüzde 74) doğrudan satış kavramını girişimcilik olarak değerlendiriyor. Girişimciliğin yanı sıra araştırmaya katılanların yüzde 81'i esnek çalışma modeline bağlı bir çalışma şekli, yüzde 83'ü de ek gelir kazanmaya yönelik bir girişim olarak nitelendiriyor. Metropol illerinde sektör daha çok biliniyor. Sektörü bilenlerden kadınların yüzde 51,5'i aile ekonomisine katkı sunmak, yüzde 45'i bireysel ekonomik özgürlük için doğrudan satışı avantajlı buluyor. Bu veriler gösteriyor ki kadınlar doğrudan satışı ekonomik ve sosyolojik nedenlerden dolayı daha çok avantajlı buluyor. Kuşak farklılıklarına göz attığımızda ise X ve Y kuşağına göre Z kuşağında sektörde çalışmayı isteme durumu daha düşük seviyede. Bu da bize gelecekte doğrudan satış sektörü temsilcisi olacak potansiyel kuşak için çalışmalarımızı yoğunlaştırmamız gerektiğini gösterdi".

"Her 3 kişiden biri ek gelir için başka bir işte çalışıyor"

Araştırmayı gerçekleştiren Akademetre Kurucusu Marmara Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Halil İbrahim Zeytin, pandemi sürecinin insanları psikolojik ve sosyo-ekonomik alanlarda yeni deneyim ve çözüm arayışlarına yönelttiğini vurguladı. Zeytin sözlerine şöyle devam etti: "Araştırmamızın önemli bir boyutunu oluşturan 'ek gelir' sağlama noktasında artış dikkat çekiyor. Araştırma Türkiye'de her 3 kişiden 1'i ek gelir sağlamak için başka bir işte daha çalıştığını bize gösteriyor. Kadınlarda ek iş yapma durumu, erkeklere oranla daha yüksek. El yapımı giyim ve aksesuar ürünleri yapıp satma, doğrudan satış sektörüne yönelme, ev yapımı gıda ürünleri yapılan ek işler arasında ilk sırada yer alıyor. Her 10 kişiden 1'i ise, ek iş olarak doğrudan satış ile uğraştığını belirtiyor. Bazı şirketler aracılığıyla doğrudan satış ile uğraşma, pandemi döneminde en çok tercih edilen yöntemlerden bir tanesi haline geldi. Bunun belli başlı sebeplerinden biri esnek çalışma saatidir. Bu doğrultuda, doğrudan satış ile ilgilenen kişiler zamanını kendi istediği ölçüde şekillendirebilme imkanına sahip oluyor, özel hayat ve iş hayatı dengesini kendisi belirleyebiliyor. Kamuoyunun çoğunluğu, doğrudan satış yönteminin gelirin artmasına, girişimciliğin artmasına, işsizliğin azalmasına katkı sağladığı ve geleceğin çalışma modeli olduğu görüşünde birleşiyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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