Pandemi, dizüstü bilgisayar satışlarını yüzde 64 arttırdı
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Pandemi, dizüstü bilgisayar satışlarını yüzde 64 arttırdı

Pandemi, dizüstü bilgisayar satışlarını yüzde 64 arttırdıBuse ÖZEL - Ömer HASAR - Osman BAKIR / İSTANBUL, (DHA) PANDEMİ döneminde insanların eve kapanmasıyla tüketici tercihleri de değişti.

27.08.2020 12:17 | Son Güncelleme: 27.08.2020 12:26

Pandemi, dizüstü bilgisayar satışlarını yüzde 64 arttırdı

Buse ÖZEL - Ömer HASAR - Osman BAKIR/ İSTANBUL, (DHA) PANDEMİ döneminde insanların eve kapanmasıyla tüketici tercihleri de değişti. Toplam dizüstü bilgisayar satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64 artarken, pandemiden hemen önceki döneme göre ise yüzde 22, cep telefonları yüzde 20 oranında arttı.

Pandemi döneminde, eve kapanan vatandaşlar, vaktinin çoğunluğunu internette geçirdi. Kullanıcı alışkanlıklarının çok değiştiğini, internette kalma süresinin 6 saate yaklaştığını ifade eden Asus Türkiye Ülke Müdürü Özge Kılıç Güler, "İnternet kullanma sıklığı 18-34 yaş üzerinde daha çok arttı ama 44 yaş üzerine baktığımızda televizyonda daha fazla vakit geçirilmiş. Yapılan araştırmalarda erkek kullanıcıların telefonda oynadığı oyunları laptoplarda oynamaya başladığını, kadın kullanıcıların da telefonda daha fazla oyun oynamaya başladığını gösteriyor. Uzaktan eğitim ile birlikte de evde bir bilgisayarı olanlar ikincisini alma ihtiyacı yaşadı" dedi.

EN FAZLA NELER SATILDI?

Güler, "Yapılan araştırmalarda en fazla satılanlar laptoplar, ikinci sırada telefon olarak görülüyor. Bu rakamları değerlendirirken sektörün gelişim hızına ve geçen yılın aynı dönemine göre satışlarda ne kadar değişiklik olduğunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Geçen yılın Ocak ve Haziran ayları arasındaki dönemine baktığımızda bilgisayar sektörü yüzde 64'ün üzerinde büyüme gösterdi. Asus'un büyüme oranı da yüzde 60'ları buldu diyebiliriz. Bu cidden kayda değer bir büyüme. Ama aynı dönem yani yılbaşından itibaren takip eden büyümeye bakacak olursak dizüstü bilgisayarlar yüzde 22 oranında büyüme kaydetmiş görünüyor. İkinci sırada yüzde 20 ile telefonlar geliyor ve yüzde 10 civarlarında ise ekmek yapma makinesi, ateş ölçer gibi daha fazla büyümesini beklediğimiz cihazlar geliyor" dedi.

Bu süreçte laptop kullanıcılarının daha küçük ekranlı, daha hafif ürünleri tercih ettiğini de söyleyen Güler ürünlerin özelliklerini şöyle açıkladı:

"Pandemi döneminde yapılan laptop satına almalarında ekran tercihleri 15 inçten 14 inçe düştü. Bu da demek oluyor ki insanlar daha modern, daha mobil, daha uzun pil süreli ürünlere ilgi göstermiş. Bu da yüzde 50-60 seviyelerinde bir artışı gösteriyor. Asıl ilgi çeken ise bizim premium segment dediğimiz 750 ila 1000 dolar aralığındaki ürünlerde hem hafif, hem pil süresi uzun, 12-13 inç bandında bulunan laptop modellerinin satışı 3,5 katı artmış görünüyor."

OYUN LAPTOPLARINA TALEP ÇOK ARTTI

Oyun oynama eğiliminin pandemi döneminde çok fazla arttığını ifade eden Güler sözlerini şöyle noktaladı:

"Stoksuzluk nedeniyle bu noktada gerçek büyüme ölçülemedi. O kadar çok talep oldu ki raflardaki tüm oyun laptoplarımızı tükettik. Mart ve Nisan aylarında oyun laptopu üreten markalar içinde pazarı birinci olarak kapattık. Ancak stok olmadığı için gerçek talebi ölçemedik. O yüzden önceliğimiz şu anda istenen ürünleri piyasaya sunabilmek. Kadınlar oyuna çok fazla ilgi göstermiş görünüyor. Laptoplarda oyun oynayanlarda ise totalde yüzde 48'lik bir artış görünüyor."

FOTOĞRAFLI

Pandemi, dizüstü bilgisayar satışlarını yüzde 64 arttırdı

Kaynak: DHA

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