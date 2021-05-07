Pandemi Destek Ekibi, Esenyurtluların taleplerini karşılamaya devam ediyor
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Pandemi Destek Ekibi, Esenyurtluların taleplerini karşılamaya devam ediyor

Pandemi Destek Ekibi, Esenyurtluların taleplerini karşılamaya devam ediyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Esenyurt Belediyesi 'Pandemi Destek Ekibi', kısıtlamadan kaynaklı elektrikçi bulamayan bir ailenin destek talebini karşıladı.

İlçe genelinde 43 mahallenin tamamına hizmet veren ekipler; vatandaşlardan gelen market alışverişi, ilaç, sağlık hizmeti gibi taleplerin yanı sıra teknik destek de sağlıyor.

ÇOCUKLAR İÇİN ÇATIYA ÇIKTILAR

Bağlarçeşme Mahallesi'nden Esenyurt Belediyesi Çağrı Merkezi'ni arayan bir aile, çocuklarının televizyon izlemek istediğini, ancak arıza nedeniyle izleyemediğini söyledi. Bunun üzerine eve giden ekipler gerekli kontrolleri yaptı. Arızanın antenden kaynaklandığını belirleyen teknikerler, çatıya çıkarak sorunu çözdü.

"BİZE GELEN TALEPLERİ KARŞILAMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Esenyurt Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğünde görev yapan Elektrik Teknikeri Ayhan Çakır, "Vatandaşımız teknik destek bulamadığı için bizden talepte bulunmuş. Geldik, arızayı çözdük. Televizyonu çalışır durumda teslim ettik. Belediye olarak pandemi sürecinde bize gelen talepleri karşılamaya devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler

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