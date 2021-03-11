Pandemi denetimleri devam ediyor
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Pandemi denetimleri devam ediyor

11.03.2021 10:03 | Son Güncelleme: 11.03.2021 10:12
Pandemi denetimleri devam ediyor

DÜZCE (İHA) – Korona virüsle mücadele kapsamında Kaynaşlı'da iş yeri gözlemcilerinin de katıldığı denetimlerde salgın kuralları esnaflara hatırlatılarak, azami düzeyde kurallara uyulması istendi.

DÜZCE (İHA) – Korona virüsle mücadele kapsamında Kaynaşlı'da iş yeri gözlemcilerinin de katıldığı denetimlerde salgın kuralları esnaflara hatırlatılarak, azami düzeyde kurallara uyulması istendi.

Korona virüs ile mücadele kapsamında Dinamik Denetim Modeli ülke genelinde uygulanmaya devam ediyor. Salgın ile mücadeleyi hatırlatan kurallar vatandaşlara bizzat protokol üyeleri tarafından aktarılırken, Kaynaşlı Kaymakamı Mustafa İkbal Ekşi'de ilçede denetimlere çıktı. Protokol üyelerinin de katıldığı denetimlerde farkındalık oluşturmak amacı ile ilçenin tamamında denetimler yapıldı. Köylerde, sokak aralarında, fabrikalarda tek tek denetimler yapılırken, denetimlere pandemi iş yeri gözlemcileri de katıldı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kaynaşlı Kaymakamı Mustafa İkbal Ekşi, "Korona virüs salgını ile mücadelede, ilçemiz genelinde Dinamik Denetim Modeli uygulanmaya başlandı. Müdürlerimiz başkanlığında denetim elemanlarımız ile farkındalık oluşturmak üzere ilçemizin tamamında denetimlerde bulunduk. Bugüne kadar sergilediği sağduyulu ve fedakarca yaklaşım için ilçemiz halkına teşekkür ederiz. Kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması amacıyla temizlik, maske ve mesafe prensiplerinin yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara/tedbirlere tüm halkımızın azami düzeyde uymasını istirham ederiz" dedi. - DÜZCE

Pandemi denetimleri devam ediyor
Pandemi denetimleri devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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