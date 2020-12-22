Pandemi de vatandaşa ucuz ekmek desteği

Milas'ta pandemi sürecinde açılarak faaliyete başlayan bir fırın pandemi sürecinde vatandaşa destek için ekmek fiyatlarını düşürdüğünü açıkladı.

Milas ilçe merkezinde yeni hizmete başlayan ve sektördeki son sistemle faaliyetini sürdürdüklerini belirten fırının işletmecilerinden Vedat Aldırmaz, daha önce başlattıkları kampanya kapsamında piyasada 1.50 kuruşa satılan 200 gram ekmeğe zam yapmadıklarını belirterek, pandemi süresi boyunca bütün ekmek çeşitlerini; pide ve lavaşı 1 TL'den satmaya devam edeceklerini söyledi.

Pandemi dolayısıyla vatandaşa destek vermek amacıyla aylar önce başlattıkları ekmekte indirim kampanyasına devam ettiklerini vurgulayan Vedat Aldırmaz, "Kovid-19 salgını ekonomik anlamda da sıkıntılara neden oldu. Esnafın yanı sıra vatandaş da maddi olarak sıkıntıya girdi. Vatandaşlarımızın en fazla tüketim gıdalarının başında ekmek gelmekte. Bu nedenle sofralarımızın olmazsa olmazı olan ekmeğin fiyatını 1.50 TL'den 1 TL'ye indirdik. Bütün ekmek çeşitlerinde fiyatımız 1 TL. Bu kampanyamız pandemi süresi boyunca devam edecek" diye konuştu.

Ekmeği piyasa fiyatından ucuz sattıklarından dolayı işlerinde yoğunluk olduğunu belirten Aldırmaz, kampanyanın pandemi süreci boyunca devam edeceğini söz vererek "Korona salgını dolayısıyla pek çok vatandaşımız evini geçindirmede zorlanıyor. Bizde vatandaşlarımızı düşündüğümüzde artık kaç ay ya da yıl sürerse sürsün ekmeği ucuza satmaya devam edeceğiz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı