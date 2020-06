Pandemi de trafik canavarını durduramadı: 5 ayda 671 can kaybı Pandemi de trafik canavarını durduramadı: 5 ayda 671 can kaybı İçişleri Bakanlığı bir yandan virüs salgınıyla alakalı alınan tedbirleri takip ederken bir yandan da trafik kazalarındaki can kayıplarını önlemek için yoğun mesai harcıyor.

Pandemi de trafik canavarını durduramadı: 5 ayda 671 can kaybı BURSA - İçişleri Bakanlığı bir yandan virüs salgınıyla alakalı alınan tedbirleri takip ederken bir yandan da trafik kazalarındaki can kayıplarını önlemek için yoğun mesai harcıyor. Artan denetimlere rağmen kural tanımaz sürücüler, pandemi döneminde bile ocak söndürmeye devam ediyor. 2020'nin ilk 5 ayında Türkiye genelinde meydana gelen 126 bin 824 trafik kazasında 72 bin 449 kişi yaralanırken 671 kişi de hayatını kaybetti. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı, 2020 Ocak - Mayıs ayı dönemine dair kaza bilançosunu kamuoyu ile paylaştı. Geçtiğimiz Mayıs ayında ülke genelinde meydana gelen 19 bin 380 trafik kazasında 11 bin 513 kişi yaralandı, 128 kişi hayatını kaybetti. Yılın ilk 5 aylık döneminde ise ülke genelinde 126 bin 824 trafik kazası yaşandı. Bu kazalarda 72 bin 449 kişi yaralanırken 671 kişi hayatını kaybetti. Kazalardan 49 bin 428'ine sürücü kurusu sebep olurken, 4 bin 242 kazaya yaya, bin 188 kazaya araç, 235 kazaya yol, 679 kazaya ise yolcu kusuru damga vurdu. Yılın ilk 5 ayındaki kazalardan bin 374'üne kırmızı ışıkta durmayan sürücüler yüzünden gerçekleşirken, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere giren bin 176 sürücü de kazaya davetiye çıkardı. Alkol alıp direksiyon başına geçen 718 kural tanımaz sürücü, yaralamalı ve ölümlü kazalara karıştı. Aşırı hızla araç kullanan 482 sürücü de yaralamalı kazaya sebebiyet verdi. Bursa'da 18 kişi öldü Resmi verilere göre; geçtiğimiz 2020'nin ilk 5 aylık döneminde Ankara'da 28, Bursa'da 18, İstanbul'da 30 ve İzmir'de 47 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti. 748 yaralamalı kazanın meydana geldiği Bursa'da yaralanan 2 bin 558 kişi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Şehirde ilk 5 aylık dönemdeki kazalarda 18 kişi ise hayatını kaybetti. Sürücülerin anlaştığı kazaların ise rakamlara dahil olmadığı belirtildi. 5 aylık dönemde ülke genelinde 5 milyon 723 bin 487 sürücü ve yayaya 2 milyar 330 milyon 627 bin 663 TL para cezası kesildi. Cezalardan 1 milyar 657 bin 101 bin 189 lirası kural ihlali yapan araçların plakasına yazıldı. Aynı dönemde alkol alıp direksiyona geçen 52 bin 346 sürücü hakkında ise yasal işlem uygulandı. Çeşitli kural ihlalleri sebebiyle 442 bin 140 araç ise trafikten men edildi. Kaynak: İHA