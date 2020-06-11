Pandemi de trafik canavarını durduramadı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Pandemi de trafik canavarını durduramadı

İçişleri Bakanlığı bir yandan virüs salgınıyla alakalı alınan tedbirleri takip ederken bir yandan da trafik kazalarındaki can kayıplarını önlemek için yoğun mesai harcıyor.

Pandemi de trafik canavarını durduramadı
11.06.2020 09:24 | Son Güncelleme: 11.06.2020 10:04

İçişleri Bakanlığı bir yandan virüs salgınıyla alakalı alınan tedbirleri takip ederken bir yandan da trafik kazalarındaki can kayıplarını önlemek için yoğun mesai harcıyor. Artan denetimlere rağmen kural tanımaz sürücüler, pandemi döneminde bile ocak söndürmeye devam ediyor. 2020'nin ilk 5 ayında Türkiye genelinde meydana gelen 126 bin 824 trafik kazasında 72 bin 449 kişi yaralanırken 671 kişi de hayatını kaybetti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı, 2020 Ocak - Mayıs ayı dönemine dair kaza bilançosunu kamuoyu ile paylaştı. Geçtiğimiz Mayıs ayında ülke genelinde meydana gelen 19 bin 380 trafik kazasında 11 bin 513 kişi yaralandı, 128 kişi hayatını kaybetti. Yılın ilk 5 aylık döneminde ise ülke genelinde 126 bin 824 trafik kazası yaşandı. Bu kazalarda 72 bin 449 kişi yaralanırken 671 kişi hayatını kaybetti. Kazalardan 49 bin 428'ine sürücü kurusu sebep olurken, 4 bin 242 kazaya yaya, bin 188 kazaya araç, 235 kazaya yol, 679 kazaya ise yolcu kusuru damga vurdu. Yılın ilk 5 ayındaki kazalardan bin 374'üne kırmızı ışıkta durmayan sürücüler yüzünden gerçekleşirken, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere giren bin 176 sürücü de kazaya davetiye çıkardı. Alkol alıp direksiyon başına geçen 718 kural tanımaz sürücü, yaralamalı ve ölümlü kazalara karıştı. Aşırı hızla araç kullanan 482 sürücü de yaralamalı kazaya sebebiyet verdi.

Bursa'da 18 kişi öldü

Resmi verilere göre; geçtiğimiz 2020'nin ilk 5 aylık döneminde Ankara'da 28, Bursa'da 18, İstanbul'da 30 ve İzmir'de 47 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti. 748 yaralamalı kazanın meydana geldiği Bursa'da yaralanan 2 bin 558 kişi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Şehirde ilk 5 aylık dönemdeki kazalarda 18 kişi ise hayatını kaybetti. Sürücülerin anlaştığı kazaların ise rakamlara dahil olmadığı belirtildi.

5 aylık dönemde ülke genelinde 5 milyon 723 bin 487 sürücü ve yayaya 2 milyar 330 milyon 627 bin 663 TL para cezası kesildi. Cezalardan 1 milyar 657 bin 101 bin 189 lirası kural ihlali yapan araçların plakasına yazıldı. Aynı dönemde alkol alıp direksiyona geçen 52 bin 346 sürücü hakkında ise yasal işlem uygulandı. Çeşitli kural ihlalleri sebebiyle 442 bin 140 araç ise trafikten men edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ali Sunal, izin almadan babası adına hatıra para basan kişilerden şikayetçi oldu Haber
Ali Sunal, izin almadan babası adına hatıra para basan kişilerden şikayetçi oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır? Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü Haber
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı Haber
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı
Felçli annesine bakan genç kadının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı Haber
Felçli annesine bakan genç kadının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu Haber
Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldırmasını içeren kanun teklifi, Şentop'un imzasıyla Meclis'e sunuldu
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldırmasını içeren kanun teklifi, Şentop'un imzasıyla Meclis'e...
İşte Bakan Koca'nın 'Vakalarda kısmi artış var' dediği 3 bölgenin koronavirüs yoğunluk haritası
İşte Bakan Koca'nın "Vakalarda kısmi artış var" dediği 3 bölgenin koronavirüs yoğunluk haritası
Meteoroloji, 20 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısında bulundu
Meteoroloji, 20 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısında bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim tartışmaları hakkında ilk kez konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim tartışmaları hakkında ilk kez konuştu
Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı
Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı
1 Temmuz'da tekrar açılacak düğün salonlarında yeni kurallar belli oldu
1 Temmuz'da tekrar açılacak düğün salonlarında yeni kurallar belli oldu
Villarreal, taraftarların fotoğraflarını karton halinde tribünlere yerleştirdi
Villarreal, taraftarların fotoğraflarını karton halinde tribünlere yerleştirdi
Taziye evinde uyuyan çocuğu öldü sandılar
Taziye evinde uyuyan çocuğu öldü sandılar
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği yazıda asker uğurlama konusunda yasağa uymayanlara işlem yapılmasını istedi
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği yazıda asker uğurlama konusunda yasağa uymayanlara işlem...
Davutoğlu, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi: Sorunlar kredilerle çözülemez
Davutoğlu, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi: Sorunlar kredilerle çözülemez
PSG'li Marco Verratti, tatilde sigara içerken yakalandı
PSG'li Marco Verratti, tatilde sigara içerken yakalandı
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
'İnsan yüzlü örümcek' görenleri hayrete düşürüyor
"İnsan yüzlü örümcek" görenleri hayrete düşürüyor
Ağabey, uyuşturucu krizi geçiren kardeşini göğsünden vurdu
Ağabey, uyuşturucu krizi geçiren kardeşini göğsünden vurdu
Bayern Münih'in golcüsü Lewandowski, Altın Ayakkabı'yı kazanmak istiyor
Bayern Münih'in golcüsü Lewandowski, Altın Ayakkabı'yı kazanmak istiyor
Almanya Bundesliga'da maske takma zorunluluğu kaldırıldı
Almanya Bundesliga'da maske takma zorunluluğu kaldırıldı
İngiltere Premier Lig'de bir kişide koronavirüse rastlandı
İngiltere Premier Lig'de bir kişide koronavirüse rastlandı
Dur ihtarına uymayan gencin güldüren çıkışı: Benden iyi kapkaççı yok
Dur ihtarına uymayan gencin güldüren çıkışı: Benden iyi kapkaççı yok
Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor
Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor
Erdoğan'ı düşündüren anket sonuçları! %7'lik fireye çözüm aranıyor
Erdoğan'ı düşündüren anket sonuçları! %7'lik fireye çözüm aranıyor
Yurt dışı tarifeli yolcu uçuşları yeniden başladı
Yurt dışı tarifeli yolcu uçuşları yeniden başladı
Halk sağlığı için 5 aydır ailesini görmedi, takdir edileceği yerde ölesiye dayak yedi
Halk sağlığı için 5 aydır ailesini görmedi, takdir edileceği yerde ölesiye dayak yedi
Antalya'da sıcak havayı fırsat bilen tatilciler plajlara akın etti
Antalya'da sıcak havayı fırsat bilen tatilciler plajlara akın etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Hande Erçel Ferhan Şensoy
Spor Tamer Tuna Malcolm Thomas Hikmet Karaman Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Daha Fazla Milli Haziran Antalya İngiltere
Şu an buradasınız: Pandemi de trafik canavarını durduramadı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 10:04:05. #1.15#
title