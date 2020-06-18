Pandemi'de Bağcılar yolları yenilendi
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Pandemi'de Bağcılar yolları yenilendi

Bağcılar Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasaklarını fırsata dönüştürdü. 3 aylık pandemi sürecinde ilçe genelindeki 980 nokta 13 bin ton asfalt kullanılarak yenilendi.

Pandemi'de Bağcılar yolları yenilendi
18.06.2020 11:49 | Son Güncelleme: 18.06.2020 11:54

Kovid-19 salgınının 11 Mart'ta Türkiye'de görülmesinin ardından İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan genelge kapsamında hafta sonları ve hafta içi de bazı günlerde sokağa çıkma yasağı çıkarılınca cadde ve sokaklar boşaldı.

980 noktada 13 bin ton asfalt kullanıldı

Bağcılar Belediyesi, yasağı değerlendirerek gece gündüz demeden ana arter ile ara sokaklarda yama ve dolgu çalışmalarına ağırlık verdi. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, 3 aylık salgın sürecinde 980 noktada yaptığı çalışmalarda 13 bin ton asfalt kullanıldı.

Alt ve üst yapı faaliyetlerimizi sürdürdük

Hizmete ara vermeden devam ettiklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Pandemi günlerinde hemşehrilerimiz evlerindeyken biz de alt ve üst yapı faaliyetlerimizi sürdürdük. Ekiplerimiz sokaklara müdahale ederek bozuklukları düzeltip ilçeyi yeniledi. Bu dönemi en iyi şekilde değerlendirdiğimize inanıyorum" dedi.

Asfalt biriminin çalışmaları, 22 mahalledeki koordineli çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Bültenler

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